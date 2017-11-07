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11:57 (мск), источник: РИА Крым

Жители города в Австрии выступили против антироссийский санкций — вице-мэр

ЯЛТА, 7 ноя — РИА Новости Крым. Жители австрийского города Линц (третьего в Австрии по численности населения — ред.) проголосовали против антироссийских санкций. Об этом РИА Новости Крым сообщил его вице-мэр Детлеф Виммер на полях форума друзей Крыма в Ялте.

«Недавно прошло голосование в нашем городе, и большинство горожан высказались против санкций, которые сегодня навязывают России. К сожалению, не мы делаем большую политику в Австрии, и наш случай, конечно, исключение… Австрийские бизнесмены очень много потеряли из-за санкций, но многие люди в открытую боятся высказать такую точку зрения, хотя я выступаю против санкций», — рассказал он.

По словам Виммера, это не первый его визит в Крым. В апреле 2017 года он принимал участие в Ялтинском международном экономическом форуме. «Большинство людей, с которыми я общался, оценивают ситуацию в Крыму либо положительно, либо нейтрально… Я не думаю, что-то, о чем люди говорят в один голос — совпадение», — подчеркнул он.

Вице-мэр Линца отметил, что перед отъездом в Крым посол Украины в Австрии прислал ему письмо. «Посол отговаривал меня от поездки в Крым, писал, что здесь странные люди и сюда вообще не стоит приезжать. Он написал, что правительство России можно сравнить с национал-социалистами Германии прошлого. Как представитель департамента международного развития, я в свою очередь написал ему, что у нас есть города-побратимы как на Украине, так и в России, и в Крыму, и мы обязаны развиваться вместе. И почему-то из России нам не жаловались ни разу, жалобы идут с украинского направления», — посетовал вице-мэр.

Виммер подчеркнул, что для понимания реальной ситуации в Крыму очень важно видеть все своими глазами, а не полагаться на европейские СМИ.

Форум друзей Крыма в рамках международной конференции «Россия, Крым и современные международные отношения» прошел в Ялте в понедельник. Он собрал гостей из 30 стран мира. В рамках мероприятия была создана Ассоциация друзей Крыма и подписана воззвание-декларация о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира. С инициативой ее создания выступили зарубежные политики, посещавшие полуостров после 2014 года. По словам вице-премьер-министра РК, форум друзей Крыма станет международной площадкой для выстраивания диалога и налаживания сотрудничества между Республикой и зарубежными странами.

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