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12:02 (мск), источник: Uzdaily.uz

В МИД прошли переговоры с делегацией Китая

В Министерстве иностранных дел Узбекистан прошла встреча с делегацией Китая во главе с помощником руководителя Канцелярии международных связей Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Шэн Бейли.

Источник: Uzdaily.uz

В ходе встречи представители Узбекистана и Китая рассмотрели актуалные вопросы двусторонних отношений, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Было подчеркнуто, успешно завершивший свою работу 19-й съезд Компартии Китая, итоги которого ознаменовали собой переход к новой эре развития КНР, открывают новые перспективы для поступательного углубления двусторонних связей во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

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