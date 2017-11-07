В МИД прошли переговоры с делегацией Китая

Было подчеркнуто, успешно завершивший свою работу 19-й съезд Компартии Китая, итоги которого ознаменовали собой переход к новой эре развития КНР, открывают новые перспективы для поступательного углубления двусторонних связей во всех сферах, представляющих взаимный интерес.