В МИД прошли переговоры с делегацией Китая
В Министерстве иностранных дел Узбекистан прошла встреча с делегацией Китая во главе с помощником руководителя Канцелярии международных связей Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Шэн Бейли.
В Министерстве иностранных дел Узбекистан прошла встреча с делегацией Китая во главе с помощником руководителя Канцелярии международных связей Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Шэн Бейли.
В ходе встречи представители Узбекистана и Китая рассмотрели актуалные вопросы двусторонних отношений, сообщает
Было подчеркнуто, успешно завершивший свою работу 19-й съезд Компартии Китая, итоги которого ознаменовали собой переход к новой эре развития КНР, открывают новые перспективы для поступательного углубления двусторонних связей во всех сферах, представляющих взаимный интерес.