Сергей Ерёмин выбрал себе в первые замы бывшего коллегу
Им станет руководитель краевого транспортного госпредприятия.
Им станет руководитель краевого транспортного госпредприятия.
Еще одним первым заместителем главы Красноярска может стать Алексей Давыдов. Вопрос о согласовании его кандидатуры вынесен на заседание комиссии по городскому самоуправлению Красноярского горсовета. Представлять его депутатам будет мэр города Сергей Ерёмин.
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Однако по некоторой информации он будет курировать те же вопросы, что и отправленный в отставку в конце октября первый
До своего назначения первым
После согласования с депутатами, кандидатура Давыдова будет вынесена на сессию горсовета, которая и должна будет ее утвердить.