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12:07 (мск), источник: Newslab.ru

Сергей Ерёмин выбрал себе в первые замы бывшего коллегу

Им станет руководитель краевого транспортного госпредприятия.

Источник: Reuters

Еще одним первым заместителем главы Красноярска может стать Алексей Давыдов. Вопрос о согласовании его кандидатуры вынесен на заседание комиссии по городскому самоуправлению Красноярского горсовета. Представлять его депутатам будет мэр города Сергей Ерёмин.

В пресс-службе администрации города информацию о назначении Давыдова не подтвердили.

Однако по некоторой информации он будет курировать те же вопросы, что и отправленный в отставку в конце октября первый вице-мэр Андрей Игнатенко. В ряду прочих, к ним относятся обеспечение деятельности главы города, взаимодействие с органами власти различных уровней, антикоррупционная деятельность и т. д.

До своего назначения первым вице-мэром Алексей Давыдов руководил краевым предприятием «Красноярскавтотранс», подведомственным краевому Министерству транспорта, как раз тогда, когда Ерёмин был министром транспорта. До этого (с 2011 по 2012 год) он был генеральным директором компании «Красноярскэнергострой».

После согласования с депутатами, кандидатура Давыдова будет вынесена на сессию горсовета, которая и должна будет ее утвердить.

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