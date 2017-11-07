Мэрия Омска решила поддержать скандальный КТОС

Как ранее сообщал «СуперОмск», активисты и ветераны упрекнули председателя комитета Эрику Дорошенко в бездействии и хамском поведении.
На недавней конференции Дорошенко рассказала, что за два года работы КТОСу удалось отремонтировать линию наружного освещения у хоккейной коробки на улице Крупской, лестничный спуск у административного здания на улице Степанца. Также были открыты новые детские площадки и места отдыха для горожан.
«Многочисленные позитивные перемены в микрорайоне, где действует КТОС “Левобережный-6”, свидетельствуют о том, что комитет работает эффективно, тесно взаимодействуя с населением, привлекая для реализации своих общественно полезных инициатив социальных партнеров», — заявила начальник отдела по работе с территориальным общественным самоуправлением и организационными вопросам администрации Кировского округа Ольга Стрельникова.