Мэрия Омска решила поддержать скандальный КТОС

Как ранее сообщал «СуперОмск», активисты и ветераны упрекнули председателя комитета Эрику Дорошенко в бездействии и хамском поведении.

На недавней конференции Дорошенко рассказала, что за два года работы КТОСу удалось отремонтировать линию наружного освещения у хоккейной коробки на улице Крупской, лестничный спуск у административного здания на улице Степанца. Также были открыты новые детские площадки и места отдыха для горожан.