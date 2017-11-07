США не удастся втянуть Россию в гонку вооружений, заявили в Совфеде

Источник: РИА Новости

Президент США Дональд Трамп обратился в американский конгресс с просьбой увеличить расходы оборонного бюджета США в 2018 году для защиты от действий КНДР и реализации стратегии в Азии. По мнению Трампа, на эти цели потребуется более 5 миллиардов долларов.

«То, что Трамп будет вооружаться, в этом сомнений не было. Еще в ходе избирательной кампании президент говорил о том, что США подотстали в области вооружения, тем более стратегического назначения», — сказал сенатор.

По словам Джабарова, российские ВС развиваются по своей программе, приоритеты в этой сфере были обозначены президентом РФ. «Мы модернизируем свои вооруженные силы, их нынешнее состояние было наглядно продемонстрировано в Сирии», — подчеркнул политик.