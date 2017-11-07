Травников выбрал Фейсбук

Андрей Травников, констатировав, что по сравнению с Вологдой в Новосибирске у него «совсем другой график работы», заявил, что не может пользоваться привычными для него тремя ресурсами, вынужден отказаться от социальной сети ВКонтакте и пока оставит для общения только Фейсбук.

Пока новости от Андрея Травникова заканчиваются рассказом о вологодских детях, принимавших участие в акции «Послания добра», который датирован 5 октября. Однако, как заявил руководитель региона, он намерен пусть не так часто, как хотелось бы, но минимум один-два раза в неделю публиковать новые посты. Врио губернатора признался, что не рассматривает Фейсбук как канал для распространения информации — ему интересна ответная реакция. Брать себе помощника, как это принято у многих современных политиков, Андрей Травников отказался — писать посты он будет сам. Возможно, первым из них станет рассказ о посещении Ордынского района и встрече с Героем Социалистического Труда Юрием Бугаковым, которого врио губернатора назвал легендарным.