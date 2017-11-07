Травников выбрал Фейсбук
НОВОСИБИРСК, 7 ноября, ФедералПресс. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников объявил, что теперь новости о нем можно будет узнавать из его аккаунта в социальной сети Фейсбук. Об этом он заявил на
НОВОСИБИРСК, 7 ноября, ФедералПресс. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников объявил, что теперь новости о нем можно будет узнавать из его аккаунта в социальной сети Фейсбук. Об этом он заявил на
Андрей Травников, констатировав, что по сравнению с Вологдой в Новосибирске у него «совсем другой график работы», заявил, что не может пользоваться привычными для него тремя ресурсами, вынужден отказаться от социальной сети ВКонтакте и пока оставит для общения только Фейсбук.
Пока новости от Андрея Травникова заканчиваются рассказом о вологодских детях, принимавших участие в акции «Послания добра», который датирован 5 октября. Однако, как заявил руководитель региона, он намерен пусть не так часто, как хотелось бы, но минимум
На данный момент одно изменение на страничке Андрея Травникова уже произошло: местом проживания теперь указан Новосибирск.