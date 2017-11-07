Президент утвердил положение о Генеральной прокуратуре РК

Источник: Zakon.kz

Президент РК Нурсултан Назарбаев 13 октября 2017 года подписал указ «О некоторых вопросах органов прокуратуры Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Миссия Генеральной прокуратуры: осуществление от имени государства в установленных законом пределах и формах высшего надзора за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представительство интересов государства в суде и от имени государства осуществление уголовного преследования.

Основными задачами Генпрокуратуры являются: защита и восстановление прав и свобод человека и гражданина, законных интересов юридических лиц, общества и государства; выявление и устранение нарушений законности, причин и условий, им способствующих, а также их последствий;.

координация деятельности правоохранительных и иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью; иные задачи, определяемые законами и актами Президента РК.

При этом генпрокуратуре запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями надзорного органа.

Основные функции Генпрокуратуры: в пределах и порядке, установленных законом, осуществление высшего надзора за законностью:

— деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, иных организаций независимо от формы собственности, а также принимаемых ими актов и решений;.

— судебных актов, вступивших в законную силу;.

— исполнительного производства и производства по делам об административных правонарушениях;.

— деятельности правоохранительных и специальных государственных органов в сферах: досудебного расследования, оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности; исполнения уголовных наказаний и применения иных мер государственного принуждения; соблюдения международных договоров Республики Казахстан;.

— государственной правовой статистики и специальных учетов;.

— иных направлений, определяемых законом;.

Согласно положению, Генеральная прокуратура вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени. Имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если она уполномочена на это в соответствии с законодательством.

По вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами Генерального прокурора и другими актами, предусмотренными законодательством.

Структура подразделений Генеральной прокуратуры, а также штатная численность сотрудников и работников Генеральной прокуратуры определяются генеральным прокурором в пределах общей штатной численности прокуратуры, утверждаемой Президентом Республики Казахстан.

Полное наименование Генеральной прокуратуры — государственное учреждение «Генеральная прокуратура Республики Казахстан».

Положение является учредительным документом Генеральной прокуратуры.

Финансирование деятельности Генеральной прокуратуры осуществляется из республиканского бюджета.