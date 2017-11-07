Председателем Общественной палаты Иркутской области избран Владимир Шпрах

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Как сообщает 7 ноября 2017 года пресс-служба правительства региона, на пленарном заседании ОП за кандидатуру, предложенную губернатором региона Сергеем Левченко, из 56 присутствующих проголосовали 54 члена палаты.

Владимир Шпрах — директор Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования, доктор медицинских наук, главный невролог Иркутской области, профессор, заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ, Почетный гражданин Иркутской области. Он опубликовал 439 научных трудов, в том числе десять монографий, одно руководство для врачей, 58 методических рекомендаций и пособий для врачей, имеет 20 патентов на изобретения. Награжден медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением», знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью». Лауреат премии губернатора Иркутской области по науке и технике.

Напомним, согласно новому областному закону, всего в ОП входит 63 человека. Треть состава предлагает губернатор, треть — Законодательное собрание, а оставшуюся определяют уже избранные члены палаты.

Губернатор поздравил членов Общественной палаты с открытием первого пленарного заседания. «У правительства Иркутской области и Общественной палаты налажено тесное взаимодействие. Наши министры, руководители подразделений регулярно принимают участие в заседаниях профильных комиссий и круглых столах, организуемых Общественной палатой. Темы обсуждаются разные. Подчас дискуссия бывает острой, но всегда конструктивной», — сказал Сергей Левченко.

Глава региона поблагодарил Общественную палату за пристальное внимание к темам социального сиротства и семейного неблагополучия, экологии и межнационального сотрудничества, патриотического воспитания молодежи и сохранения историко-культурного наследия.

«Хотелось, чтобы новый состав Общественной палаты своей активной деятельностью подавал пример другим общественным объединениям: как надо действовать, чтобы к мнению общества прислушивались органы государственной власти и местного самоуправления, правоохранительные структуры, крупный и малый бизнес», — подчеркнул губернатор.

На Пленарном заседании также были избраны заместителя председателя Общественной палаты, которыми стали Виктор Спирин, Светлана Уралова и Галина Терентьева. В новом созыве в палате будут работать 12 комиссий: по правам человека, общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур; по региональному и экономическому развитию; по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству; по развитию гражданского общества; по поддержке семьи, материнства и детства; по здравоохранению и социальному развитию; по экологии и охране окружающей среды; по делам молодежи, спорту и патриотическому воспитанию; по национальным отношениям и свободе совести; по науке и образованию; по культуре и сохранению историко-культурного наследия; по этике, регламенту и взаимодействию с субъектами общественного контроля.

Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года.