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12:53 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Травников предложил строить новый ледовой стадион с учетом развития транспортной схемы новосибирской агломерации

НОВОСИБИРСК, 7 ноября, ФедералПресс. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников подтвердил намерение решить вопрос о месте строительства нового хоккейного стадиона в Новосибирске. Как заявил врио губернатора на брифинге, где присутствовал корреспондент «ФедералПресс», для этого предстоит более глубоко проработать альтернативные варианты на совещании с участием городских властей и депутатов.

Глава региона напомнил, что изначально рассматривались различные площадки для строительства новой ледовой арены взамен нынешней, которая давно и физически, и морально устарела. Однако, как подчеркнул врио губернатора, «глубокой проработке, к сожалению, подвергся только один вариант» — тот самый, против использования которого выступили депутаты новосибирского горсовета.

Сейчас, по мнению Андрея Травникова, предстоит более глубоко проработать также и альтернативные варианты для принятия окончательного решения. Более того, он намерен в конце ноября — начале декабря провести совещание с участием городских властей и депутатов с тем, чтобы «рассмотреть перспективные транспортные схемы города». А поскольку сейчас разрабатывается транспортная схема развития новосибирской агломерации, то, как полагает врио губернатора, нужно рассмотреть проблемы в комплексе. И в том числе обсудить вопрос; как повлияют строительство новой ледовой арены и четвертого моста через Обь на транспортную схему Новосибирска.

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