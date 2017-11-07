Травников предложил строить новый ледовой стадион с учетом развития транспортной схемы новосибирской агломерации
НОВОСИБИРСК, 7 ноября, ФедералПресс. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников подтвердил намерение решить вопрос о месте строительства нового хоккейного стадиона в Новосибирске. Как заявил врио губернатора на брифинге, где присутствовал корреспондент «ФедералПресс», для этого предстоит более глубоко проработать альтернативные варианты на совещании с участием городских властей и депутатов.