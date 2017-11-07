Травников предложил строить новый ледовой стадион с учетом развития транспортной схемы новосибирской агломерации

Глава региона напомнил, что изначально рассматривались различные площадки для строительства новой ледовой арены взамен нынешней, которая давно и физически, и морально устарела. Однако, как подчеркнул врио губернатора, «глубокой проработке, к сожалению, подвергся только один вариант» — тот самый, против использования которого выступили депутаты новосибирского горсовета.

Сейчас, по мнению Андрея Травникова, предстоит более глубоко проработать также и альтернативные варианты для принятия окончательного решения. Более того, он намерен в конце ноября — начале декабря провести совещание с участием городских властей и депутатов с тем, чтобы «рассмотреть перспективные транспортные схемы города». А поскольку сейчас разрабатывается транспортная схема развития новосибирской агломерации, то, как полагает врио губернатора, нужно рассмотреть проблемы в комплексе. И в том числе обсудить вопрос; как повлияют строительство новой ледовой арены и четвертого моста через Обь на транспортную схему Новосибирска.