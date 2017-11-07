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12:58 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Мурашова ушла из мэрии Анапы

АНАПА, 7 ноября, ФедералПресс. После обновления управленческой команды в администрации Анапы свой пост покинула замглавы города-курорта Людмила Мурашова.

Ранее курировавшая вопросы здравоохранения, образования, соцзащиты и ряд других сфер.

В настоящее время ее полномочия осуществляет и.о. заместителя главы, начальник управления по делам молодежи Екатерина Боровска, сообщает пресс-служба города.

Кроме этого новыми замами главы города Юрия Полякова стали Эдуард Балмашев и Анжела Студеникина, которые будут курировать вопросы торговли, потребительского рынка, санаторно-курортного комплекса и туризма и имущественно-правовых отношений, архитектуры и градостроительства. До сих пор на своем посту находится представитель администрации экс-мэра Сергеева заместитель главы Яна Дуплякина, отвечающая за сферы финансов, экономики и инвестиций, осуществления закупок товаров и работ.

«Политический аксакал» Сергей Козлов оказался со сменой команды замом уже у пятого по счету мэра Анапы. В настоящее время курирует вопросы физкультуры и спорта, взаимодействия с военнослужащими и казачеством, делопроизводства, работу архивного отдела. По словам источника сайта anapa.life, такие заместители как Анжелика Бузунова (занимается вопросами жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи), Сергей Козлов и Яна Дуплякина — являются кандидатами на выбывание.

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