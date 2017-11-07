Мурашова ушла из мэрии Анапы

Ранее курировавшая вопросы здравоохранения, образования, соцзащиты и ряд других сфер.

В настоящее время ее полномочия осуществляет и.о. заместителя главы, начальник управления по делам молодежи Екатерина Боровска, сообщает пресс-служба города.

Кроме этого новыми замами главы города Юрия Полякова стали Эдуард Балмашев и Анжела Студеникина, которые будут курировать вопросы торговли, потребительского рынка, санаторно-курортного комплекса и туризма и имущественно-правовых отношений, архитектуры и градостроительства. До сих пор на своем посту находится представитель администрации экс-мэра Сергеева заместитель главы Яна Дуплякина, отвечающая за сферы финансов, экономики и инвестиций, осуществления закупок товаров и работ.