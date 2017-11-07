Мурашова ушла из мэрии Анапы
АНАПА, 7 ноября, ФедералПресс. После обновления управленческой команды в администрации Анапы свой пост покинула замглавы
АНАПА, 7 ноября, ФедералПресс. После обновления управленческой команды в администрации Анапы свой пост покинула замглавы
Ранее курировавшая вопросы здравоохранения, образования, соцзащиты и ряд других сфер.
В настоящее время ее полномочия осуществляет и.о. заместителя главы, начальник управления по делам молодежи Екатерина Боровска, сообщает
Кроме этого новыми замами главы города Юрия Полякова стали Эдуард Балмашев и Анжела Студеникина, которые будут курировать вопросы торговли, потребительского рынка,
«Политический аксакал» Сергей Козлов оказался со сменой команды замом уже у пятого по счету мэра Анапы. В настоящее время курирует вопросы физкультуры и спорта, взаимодействия с военнослужащими и казачеством, делопроизводства, работу архивного отдела. По словам источника сайта anapa.life, такие заместители как Анжелика Бузунова (занимается вопросами