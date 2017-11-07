Еврокомиссар: Отношения Молдовы с ЕС остаются крепкими

Источник: Noi.md

Европейский комиссар отметил, что Соглашение о свободной торговле принесло много пользы молдавским производителям, и в настоящее время ведется поиск решений по увеличению экспортных квот. По ее словам, по сравнению с прошлым годом экспорт в ЕС увеличился на 15%. Представитель ЕС также отметила необходимость создания прозрачного и безопасного делового климата.

Читайте также Евросоюз усилит поддержку Молдовы, Украины и Грузии

«Отношения между ЕС и Республикой Молдова крепки, а торговые отношения — еще крепче. Молдавские компании воспользовались этой возможностью. Экспорт вина удвоился, я видела много преимуществ. Важно соблюдать закон, обеспечивать прозрачность и предсказуемость правил, чтобы инвесторы чувствовали, что могут безопасно инвестировать. Борьба с коррупцией является ключевым элементом», — заявила Сесилия Мальмстрём в ходе брифинга с премьер-министром Павлом Филипом.

Глава исполнительной власти отметил, что статистические данные оптимистичны, экспорт на рынок ЕС достиг 64%, а импорт на молдавский рынок — 50%. Он также отметил, что число отечественных компаний, имеющих доступ к рынку ЕС, растет.