Еврокомиссар: Отношения Молдовы с ЕС остаются крепкими
В ходе визита в Кишинев Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём подвела итоги реализации Соглашения об ассоциации на протяжении трех лет, сообщает Noi.md.
В ходе визита в Кишинев Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём подвела итоги реализации Соглашения об ассоциации на протяжении трех лет, сообщает Noi.md.
Европейский комиссар отметил, что Соглашение о свободной торговле принесло много пользы молдавским производителям, и в настоящее время ведется поиск решений по увеличению экспортных квот. По ее словам, по сравнению с прошлым годом экспорт в ЕС увеличился на 15%. Представитель ЕС также отметила необходимость создания прозрачного и безопасного делового климата.
«Отношения между ЕС и Республикой Молдова крепки, а торговые отношения — еще крепче. Молдавские компании воспользовались этой возможностью. Экспорт вина удвоился, я видела много преимуществ. Важно соблюдать закон, обеспечивать прозрачность и предсказуемость правил, чтобы инвесторы чувствовали, что могут безопасно инвестировать. Борьба с коррупцией является ключевым элементом», — заявила Сесилия Мальмстрём в ходе брифинга с
Глава исполнительной власти отметил, что статистические данные оптимистичны, экспорт на рынок ЕС достиг 64%, а импорт на молдавский рынок — 50%. Он также отметил, что число отечественных компаний, имеющих доступ к рынку ЕС, растет.
«Мы обсудили проблемы, которые необходимо решить, чтобы продвинуться по пути интеграции Молдовы на рынок ЕС, я имею в виду возможность экспорта продуктов животного происхождения. Конечно, нам необходимо многое сделать, но переговоры с Комиссаром дают еще больше уверенности в том, что мы сможем приблизить Молдову к ЕС», — заметил Павел Филип.