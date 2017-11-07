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12:58 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Конституционный суд разрешил оспаривать национализацию недвижимости в Крыму

Конституционный суд (КС) России обязал суды принимать к рассмотрению жалобы на национализацию объектов недвижимости в Крыму, сообщается на сайте суда. Поводом для вынесения решения КС стали иски ООО «Дайвинг-Центр “Соляриус”», ООО «ФОРМАТ-ИТ» и ООО «Промхолдинг».

Организации утверждали, что действующее законодательство позволяет лишать имущества на полуострове «во внесудебном порядке и без какой-либо компенсации».

Заявители обжаловали положения регионального закона «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», а также постановления Госсовета Крыма «О вопросах управления собственностью Республики Крым». По мнению заявителей, оспариваемые ими нормы позволяют «произвольно устанавливать исключения из общего правила о сохранении права собственности на объекты недвижимого имущества, возникшее до вступления в силу закона об образовании в составе РФ двух новых субъектов».

Как уточнили в КС, согласно нормам оспоренного закона, собственники сохраняют право собственности на имущество, возникшее у них до вхождения Крыма и Севастополя в состав России, за исключением случаев, предусмотренных российскими и крымскими нормативным правовыми актами.

В суде пояснили, что право собственности на недвижимое имущество у прежнего правообладателя прекращается со дня его включения в перечень имущества, считающегося собственностью Крыма.

«Сам по себе факт включения имущества в перечень не может быть основанием для отказа судом в рассмотрении дела о правомерности введения в него спорных объектов недвижимости. Суды не должны подходить к рассмотрению таких вопросов формально и обязаны исследовать фактические обстоятельства дела с учетом имевшей место структурной перестройки экономики и преобразования отношений собственности на спорное имущество», — заявили в КС.

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Суд объяснил, что в перечень включалось имущество, в отношении которого существовали «обоснованные предположения о его принадлежности Украине», — в частности, из-за отсутствия «надлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности иных лиц на такое имущество, бесхозяйности имущества или же отсутствия правовых оснований выбытия этого имущества из государственной собственности».

«При этом прекращение права собственности на крымское имущество со дня включения его в перечень не предопределяет распространение действия данного правила в отношении имущества физических и юридических лиц, право собственности которых возникло до 17 марта 2014 года и имеет надлежащие правовые основания… Правоприменительные решения по делам заявителей подлежат пересмотру», — заключили в КС.

Напомним, на основании спорных норм у предпринимателей было изъято около 250 объектов недвижимости, а в судах рассматривается около сотни аналогичных дел.

Представители Госсовета и главы Крыма оправдывали национализацию экономической блокадой Крыма, уникальными «лечебно-климатическими» и архитектурными особенностями спорных объектов.

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