В Новосибирской области планируют запретить мигрантам работать в фастфуде, об этом свидетельствуют данные на портале «Электронная демократия Новосибирской области».

Министерство труда предлагает расширить список «запретных сфер» для мигрантов с 33 до 39. В частности, работникам с трудовыми патентами планируют запретить работать в «деятельности по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок»; «деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к употреблению»; «деятельности рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи».

Напомним, в августе 2016 года в Новосибирской области ввели запрет на работу мигрантов по трудовым патентам в сфере пассажирских перевозок, образовании, добыче полезных ископаемых, охоте и рыболовстве. Тогда «запретными» для мигрантов стали 16 сфер деятельности. В марте 2017 года перечень был расширен до 33-х. Среди них — производства алкоголя, лекарств, табака и табачных изделий, оптовая торговля лесом и пиломатериалами, а также «деятельность по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса» и «предоставление услуг по дневному уходу за детьми».

Запрет касается граждан пяти государств — Таджикистана, Узбекистана, Украины, Молдавии и Азербайджана.