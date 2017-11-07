Суд не продлил домашний арест экс-мэру Дзержинска Нижегородской области Виктору Портнову

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 7 ноября 2017 года, следователи ходатайствовали о продлении домашнего ареста, так как расследование по делу в отношении экс-мэра еще не завершено.

Напомним, что в октябре адвокаты Портнова ходатайствовали об отмене домашнего ареста, ссылаясь на то, что их подопечный не намерен скрываться от следствия. Но суд отказал им в ходатайстве и только убрал из формулировки решения о продлении ареста до 10 ноября слово «включительно».