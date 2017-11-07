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13:45 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд не продлил домашний арест экс-мэру Дзержинска Нижегородской области Виктору Портнову

Суд отклонил ходатайство следователей о продлении домашнего ареста экс-мэра Дзержинска Нижегородской Виктора Портнова области после 10 ноября.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 7 ноября 2017 года, следователи ходатайствовали о продлении домашнего ареста, так как расследование по делу в отношении экс-мэра еще не завершено.

Напомним, что в октябре адвокаты Портнова ходатайствовали об отмене домашнего ареста, ссылаясь на то, что их подопечный не намерен скрываться от следствия. Но суд отказал им в ходатайстве и только убрал из формулировки решения о продлении ареста до 10 ноября слово «включительно».

Напомним также, что Портнов подозревается в покушении на хищение подвесного потолка. По версии следствия, в июне 2017 года по распоряжению подозреваемого в помещении, расположенном на ул. Гайдара д. 10 г. Дзержинск, незаконно производились работы по демонтажу разборного подвесного потолка с целью его хищения. Стоимость потолка — 410 тысяч рублей.

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