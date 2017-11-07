Фигуранты дела Бишимбаева использовали кодовое слово «Аксауле» — прокурор

Источник: Tengrinews

Прокуроры озвучили обвинительный акт, в котором указаны все детали уголовного дела. Ранее в Нацбюро заявили, что Куандык Бишимбаев, будучи председателем правления АО «НУХ Байтерек», организовал преступную схему по хищению одного миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».

«Бишимбаев, осознавая, что получение взятки в особо крупном размере является особо тяжким коррупционным преступлением, не желая быть изобличенным, привлек в качестве пособника в преступную деятельность своего двоюродного брата Нурлыбека. При этом Бишимбаев посвятил его в свои преступные намерения по получению взятки в особо крупном размере от учредителя ТОО «Шымкентхиммонтаж» за заключение договора с его подведомственной организацией ТОО «Orda Glass LTD», — озвучила детали уголовного дела гособвинитель Сауле Сыдыкова. «Согласно отведенной Нурлыбеку преступной роли пособника, Бишимбаев возложил на него обязанность по получению от Исабека (бывший генеральный директор ТОО «Завод строительных металлоконструкций» — прим. автора) взятки в сумме двух миллионов долларов, которые в последующем передать ему», — сообщила суду прокурор, отметив, что для конспирации фигуранты дела использовали кодовое слово.

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«Бишимбаев в целях сохранения в тайне данных его родственника, который был привлечен в качестве пособника в получении взятки, а также опасаясь быть изобличенным в совершении преступления, в целях соблюдения конспирации придумал пароль “Аксауле”, который Нурлыбек должен был сообщить при получении денег. В связи с чем Бишимбаев поручил Айталиеву (подсудимый Ерлан Айталиев, последняя должность — первый заместитель генерального директора одного из подразделений “Казмунайгаза” — прим. автора) во время встречи проинформировать Исабека (подсудимый Жаксылык Исабек — бывший генеральный директор ТОО “Завод строительных металлоконструкций” — прим. автора)», — сообщила прокурор по делу Сауле Сыдыкова. «(…) В ходе встречи Айталиев, действуя в отведенной ему роли, сообщил Исабеку, что от Бишимбаева ему позвонит доверенное лицо и в целях конспирации сообщит кодовое слово “Аксауле”, которому необходимо будет передать ранее обговоренные два миллиона долларов в качестве взятки для Бишимбаева. В начале июня 2015 года Нурлыбек, руководствуясь корыстной заинтересованностью, действуя группой лиц по предварительному сговору с Бишимбаевым, позвонил Исабеку и, назвав кодовое слово, назначил встречу на 9 июня 2015 года в Алматы», — сообщила прокурор Сауле Сыдыкова.

Отметим, сегодня до начала выступления прокуроров адвокат Куандыка Бишимбаева Салимжан Мусин заявил отвод процессуальному прокурору.

«По настоящему уголовному делу 16 ноября 2016 года постановлением первого заместителя прокурора Астаны Сулейменова был определен процессуальный прокурор. В дальнейшем надзор по уголовному делу осуществлял процессуальный прокурор. Мы полагаем, что указанный процессуальный документ изготовлен не 16 ноября 2016 года, а намного позже. То есть этот процессуальный документ, на основании которого господин Айтжанов (прокурор по данному делу — прим. автора) приступил к исполнению обязанностей процессуального прокурора», — отметил адвокат Куандыка Бишимбаева.

«Тем самым из средств полученных от ТОО » Шымкентхиммонтаж" аванса от ТОО «Orda Glass LTD» Бишимбаев с группой лиц по предварительному сговору с Ирбашевым, Исабек и Кожабаевым похитили средства в общей сумме 1 миллиард 215 миллионов 890 тысяч 185 тенге. В результате действий Бишимбаева, действовавшего в группе лиц по предварительному сговору с Ибрашевым, Исабек и Кожабаевым ТОО «Orda Glass LTD» причинен материальный ущерб в особо крупном размере — 1 миллиард 215 миллионов 890 тысяч 185 тенге. Таким образом Куандык Бишимбаев совершил, получение лицом приравненным уполномоченного для выполнения государственных функций, взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя, а равно за общее покровительство совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. То есть уголовное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 366 УК РК, — сообщила прокурор Сауле Сыдыкова.

Сторона защиты Куандыка Бишимбаева считает, что процессуальный прокурор по данному делу был назначен ненадлежащим образом.