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14:11 (мск), источник: ЕАН

Устав Екатеринбурга скорректируют на случай досрочной отставки Ройзмана

В гордуму Екатеринбурга внесен проект поправок в городской Устав.

В пояснительной записке говорится, что администрация приводит главный городской документ в соответствие с федеральными законами.

В частности, перечень вопросов местного значения дополняется вопросом по осуществлению в ценовых зонах теплоснабжения контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации профильных объектов.

Также городу дается право на «оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».

Счетную палату города предлагается признать субъектом правотворческой инициативы и наделить ее правом вносить проекты муниципальных правовых актов.

Кроме того, проектом решения предусматриваются сроки проведения выборов главы Екатеринбурга — спикера гордумы в случае досрочного прекращения его полномочий — в течение полугода с момента увольнения.

Напомним, полномочия мэра Евгения Ройзмана и нынешнего созыва гордумы истекают в сентябре 2018 года. Ранее в кулуарах озвучивалась версия, что к этому сроку город переведут на «советскую» систему управления и главу будут выбирать по конкурсу. Однако соответствующий законопроект в региональный парламент до сих пор не внесен.

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