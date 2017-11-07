Устав Екатеринбурга скорректируют на случай досрочной отставки Ройзмана

В пояснительной записке говорится, что администрация приводит главный городской документ в соответствие с федеральными законами.

В частности, перечень вопросов местного значения дополняется вопросом по осуществлению в ценовых зонах теплоснабжения контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации профильных объектов.

Также городу дается право на «оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».

Счетную палату города предлагается признать субъектом правотворческой инициативы и наделить ее правом вносить проекты муниципальных правовых актов.

Кроме того, проектом решения предусматриваются сроки проведения выборов главы Екатеринбурга — спикера гордумы в случае досрочного прекращения его полномочий — в течение полугода с момента увольнения.