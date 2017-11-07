Плахотнюк нарушает молчание: что он говорит об обвинениях в свой адрес

Источник: Noi.md

По словам Плахотнюка, режиссеры этого грязного сценария, направленного против него, прячутся за пределами страны.

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«Поскольку у нас была неделя, насыщенная нелепыми заявлениями, я понимаю, что вы ждете моих комментариев по этому поводу. Люди сначала услышали, что говорит преступник, приговоренный к 21 году в Румынии, а затем услышали, как Майя Санду анализирует слова преступника и разделяет его позицию, затем еще один эксперт по интерпретации заявлений преступников — Игорь Додон — дополнил все это философским подходом», — заявил сегодня Влад Плахотнюк.

Политик убежден, что этими нападками на него политические оппоненты пытаются нанести удар по имиджу Демократической партии.

«Режиссеры этого грязного эпизода, “смельчаки”, которые прячутся за границей, полностью лишены воображения в отношении тем для нападок, поэтому уже сочиняют сценарии, подобные голливудским. Оппоненты все время наносят удары по нашей партии, когда она сильна. Мы постараемся, чтобы нашим конкурентам было чем заниматься», — подчеркнул Плахотнюк, указав, что правоохранительные органы обязаны расследовать это дело.