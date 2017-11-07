Додон предложил пересмотреть соглашение о свободной торговле с ЕС
Об этом президент Республики Молдова Игорь Додон заявил на встрече с высокопоставленным европейским чиновником Сесилией Мальмстрём.
Об этом президент Республики Молдова Игорь Додон заявил на встрече с высокопоставленным европейским чиновником Сесилией Мальмстрём.
Додон приветствовал Европейского комиссара по торговле, выразив уверенность, что этот визит будет способствовать продвижению сотрудничества между Республикой Молдова и ЕС в области торговли.
В ходе встречи президент поблагодарил Мальмстрём за содействие и непосредственное участие в процессе отмены визового режима для Молдовы во время своего пребывания в должности Комиссара ЕС по внутренним делам.
Отношения между Республикой Молдова и Европейским Союзом продолжают укрепляться, в том числе в области экономики и торговли.
Европейский Союз важный торговый партнер нашей страны. В торговых отношениях с ЕС отмечается рост показателей, как по импорту, так и по экспорту. Но было бы желательно, чтобы в структуре экспорта в ЕС было больше товаров и услуг с добавленной стоимостью для поставки на рынок ЕС.
По целому ряду групп и категорий товаров необходимо пересмотреть положения Соглашения о Свободной торговле и вернуться к режиму автономных торговых преференций, к ассиметричной торговле с ЕС. Это относится к сельскохозяйственной продукции, более 70 процентов которой поставляется в настоящее время на рынок Российской Федерации и стран СНГ, при этом перспектива экспорта на рынок ЕС выглядит очень слабой, — отметил он.
По заявлениям президента, пересмотр именно этих положений Соглашения позволит добиться существенного роста внутреннего потенциала Молдовы, как производственного, так и экспортного.
Также, Додон обратился к Европейскому комиссару с просьбой о повышении некоторых экспортных квот на молдавские товары, по которым отмечается ежегодный рост спроса на рынке Европейского Союза, и кроме того ходатайствовал о сохранении правил торговли с ЕС в отношении Приднестровья также и на 2018 год.
В заключении встречи президент подчеркнул, что выступает за взвешенный баланс, прежде всего экономических интересов Республики Молдова, которые присутствуют как на Востоке, так и на Западе, и выразил свою абсолютную уверенноть в том, что торговые отношения между Республикой Молдова и Европейским Союзом будут укрепляться и развиваться в интересах обеих сторон.