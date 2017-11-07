В Крыму назвали залитый цементом в Киеве «Вечный огонь» позором

Источник: РИА Новости

Во вторник утром прохожие в Киеве обнаружили, что мемориал «Вечный огонь» залит цементом. На месте происшествия полиция нашла восемь ведер из-под цемента. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента. В понедельник, 6 ноября, в Киеве отметили 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Воевать легче всего с теми, кто не может сопротивляться. Это позор для народа, что они допускают такое глумление, для общественности, которая не в состоянии защитить свои памятники, свое прошлое. Тогда какое будет будущее у них?», — сказал Константинов журналистам.

По его словам, случившееся вызывает только сожаление.