Воссоединение Крыма с Россией никто не отменит — глава МИД Южной Осетии

Источник: РИА "Новости"

«Слава Богу, что в марте 2014 года Российская Федерация приняла такое решение (о включении Крыма в состав РФ — ред.). Самое главное — это волеизъявление народов Крыма. Они решили тогда свою судьбу, свое будущее. Референдум — это высшая форма волеизъявления народа. Она не может быть игнорируема никем, решение референдума не может быть отменено никакими санкциями. Основываясь на воле народа состоялось возвращение Крыма в состав России», — отметил Медоев.

Глава ведомства также назвал воссоединение полуострова с Россией историческим событием. «Восторжествовала историческая справедливость. Было несправедливо, когда все эти годы Крым был оторван от своей большой исторической части. Мы поддержали эти решения, волеизъявление народов Крыма. Время показывает, что это было правильно», — подчеркнул он.