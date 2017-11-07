Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил супругу Меланью в Японии
Нужно ли будет ходить к врачу через 10 лет
Ferrero впервые за полвека изменила рецепт пасты Nutella
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
МОК отреагировал на статью о запрете гимна РФ на Олимпиаде
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
Кадры: истребители Су-30СМ принудительно посадили самолет
СМИ: Сати Казанова полностью обнажилась для съемки
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
12100 лет Октябрьской революции
14:23 (мск), источник: РИА Крым

Воссоединение Крыма с Россией никто не отменит — глава МИД Южной Осетии

ЯЛТА, 7 ноя — РИА Новости Крым. Решение о воссоединении Крыма с Россией, принятое на референдуме в 2014 году, никто не может отменить. Об этом РИА Новости Крым во время визита на полуостров заявил министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев.

Источник: РИА "Новости"

«Слава Богу, что в марте 2014 года Российская Федерация приняла такое решение (о включении Крыма в состав РФ — ред.). Самое главное — это волеизъявление народов Крыма. Они решили тогда свою судьбу, свое будущее. Референдум — это высшая форма волеизъявления народа. Она не может быть игнорируема никем, решение референдума не может быть отменено никакими санкциями. Основываясь на воле народа состоялось возвращение Крыма в состав России», — отметил Медоев.

Глава ведомства также назвал воссоединение полуострова с Россией историческим событием. «Восторжествовала историческая справедливость. Было несправедливо, когда все эти годы Крым был оторван от своей большой исторической части. Мы поддержали эти решения, волеизъявление народов Крыма. Время показывает, что это было правильно», — подчеркнул он.

По словам Медоева, «из тех же соображений» Южная Осетия признала Донецкую и Луганскую народные республики. «Мы прошли через этот ад: ежедневные обстрелы, бомбардировки, гибель людей, детей, женщин, мирных граждан. Мы поддержали эти республики, признав их», — констатировал он.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Первый год стройки: как возводят Соборную мечеть
Раввин Йехезкель Лазар: я и не мечтал, что останусь в Крыму навсегда
ЦБ допустил санацию новых крупных банков
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Собчак выступит за отмену закона о гей-пропаганде
Армен Джигарханян подал иск о разводе
«Роснефть» перевела Иракскому Курдистану миллиард долларов
Суд разрешил оспаривать национализацию недвижимости в Крыму
На спутнике Сатурна нашли источник жизни
Спорт
0:7. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома На старте серии со сборными канадских юниорских лиг подопечные Валерия Брагина потерпели сокрушительное поражение от команды Запада
Авто
Внедорожный Kia Rio: он оказался чуть дороже «Весты Кросс» Kia объявила цены на свою долгожданную новинку — внедорожный хэтчбек Rio X-Line. Автомобиль будет стоить от 774 900 рублей
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
28-летний мужчина отсудил младшую сестру у родителей Родители задолжали детям более 270 тысяч рублей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь