Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
Нужно ли будет ходить к врачу через 10 лет
8 ведер цемента вылили на Вечный огонь у памятника погибшим в ВОВ
Путин принес соболезнования Трампу
У берегов Италии найдены тела 26 женщин
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил супругу Меланью в Японии
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в православие
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
Кадры: истребители Су-30СМ принудительно посадили самолет
СМИ: Сати Казанова полностью обнажилась для съемки
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
16:05 (мск), источник: ЮГА.ру

Избирком Кубани разрешил провести референдум о возврате выборов глав муниципалитетов

Избирательная комиссия Краснодарского края 7 ноября разрешила инициативной группе провести референдум о возврате прямых выборов глав муниципалитетов.

Источник: ЮГА.ру

Избирком на заседании принял ходатайство о референдуме о возврате выборов глав районов. Комиссия единогласно проголосовала за регистрацию инициативной группы, рассказал порталу Юга.ру координатор общественного движения «Голос» Давид Канкия, который выступил инициатором референдума.

«Теперь в течение трех дней избирательная комиссия должна будет передать документы в Законодательное собрание края, которое в течение 20 дней рассмотрит их. По закону, парламентарии не могут просто так отказать в проведении референдума — у них должна быть мотивировка, и если решение будет принято незаконно, мы готовы подать в суд. Мы не питаем иллюзий насчет позиции заксобрания, так как большая часть депутатов представляет “Единую Россию”, которая отняла у нас прямые выборы глав муниципалитетов и не пойдет на попятную. Наша главная задача — создать кампанию общественного движения, которое напомнит жителям Кубани, что у них должно быть право выбора глав районов», — прокомментировал Давид Канкия.

Как сообщали Юга.ру, прямые выборы мэров в Краснодарском крае отменили в декабре 2014 года. В октябре 2017 года в избирком Кубани инициативная группа подала ходатайство о проведении референдума по возврату прямых выборов глав районов, но сначала активисты получили отказ, так как в поданных документах были допущены ошибки.

В конце октября избирком Ростовской области во второй раз отказал инициативной группе по проведению референдума о возврате прямых выборов глав городов региона.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
ЦБ допустил санацию новых крупных банков
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
В Брюсселе нашли способ навредить «Северному потоку-2»
Армен Джигарханян подал иск о разводе
«Роснефть» перевела Иракскому Курдистану миллиард долларов
Саудовская Аравия обвинила Иран в прямой военной агрессии
Оленеводы выходного дня: что написано в трудовой книжке у ненцев
Спорт
0:7. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома На старте серии со сборными канадских юниорских лиг подопечные Валерия Брагина потерпели сокрушительное поражение от команды Запада
Авто
Внедорожный Kia Rio: он оказался чуть дороже «Весты Кросс» Kia объявила цены на свою долгожданную новинку — внедорожный хэтчбек Rio X-Line. Автомобиль будет стоить от 774 900 рублей
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь