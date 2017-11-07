Избирком Кубани разрешил провести референдум о возврате выборов глав муниципалитетов
Избирательная комиссия Краснодарского края 7 ноября разрешила инициативной группе провести референдум о возврате прямых выборов глав муниципалитетов.
Избирательная комиссия Краснодарского края 7 ноября разрешила инициативной группе провести референдум о возврате прямых выборов глав муниципалитетов.
Избирком на заседании принял ходатайство о референдуме о возврате выборов глав районов. Комиссия единогласно проголосовала за регистрацию инициативной группы, рассказал порталу Юга.ру координатор общественного движения «Голос» Давид Канкия, который выступил инициатором референдума.
«Теперь в течение трех дней избирательная комиссия должна будет передать документы в Законодательное собрание края, которое в течение 20 дней рассмотрит их. По закону, парламентарии не могут просто так отказать в проведении референдума — у них должна быть мотивировка, и если решение будет принято незаконно, мы готовы подать в суд. Мы не питаем иллюзий насчет позиции заксобрания, так как большая часть депутатов представляет “Единую Россию”, которая отняла у нас прямые выборы глав муниципалитетов и не пойдет на попятную. Наша главная задача — создать кампанию общественного движения, которое напомнит жителям Кубани, что у них должно быть право выбора глав районов», — прокомментировал Давид Канкия.
Как сообщали Юга.ру, прямые выборы мэров в Краснодарском крае отменили в декабре 2014 года. В октябре 2017 года в избирком Кубани инициативная группа подала ходатайство о проведении референдума по возврату прямых выборов глав районов, но сначала активисты получили отказ, так как в поданных документах были допущены ошибки.
В конце октября избирком Ростовской области во второй раз отказал инициативной группе по проведению референдума о возврате прямых выборов глав городов региона.