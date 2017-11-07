Избирком Кубани разрешил провести референдум о возврате выборов глав муниципалитетов

«Теперь в течение трех дней избирательная комиссия должна будет передать документы в Законодательное собрание края, которое в течение 20 дней рассмотрит их. По закону, парламентарии не могут просто так отказать в проведении референдума — у них должна быть мотивировка, и если решение будет принято незаконно, мы готовы подать в суд. Мы не питаем иллюзий насчет позиции заксобрания, так как большая часть депутатов представляет “Единую Россию”, которая отняла у нас прямые выборы глав муниципалитетов и не пойдет на попятную. Наша главная задача — создать кампанию общественного движения, которое напомнит жителям Кубани, что у них должно быть право выбора глав районов», — прокомментировал Давид Канкия.