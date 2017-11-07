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14:13 (мск), источник: Интерфакс

Полноценная группировка войск создана в Крыму

7 ноября. Interfax-Russia.ru — В руководстве российского Генштаба сообщили, что в Крыму создана полноценная группировка войск.

Источник: Интерфакс

«В Крыму создана самодостаточная группировка войск (сил), включающая в себя военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО», — заявил В. Герасимов на коллегии Минобороны России во вторник.

«Черноморский флот пополнился шестью подводными лодками, фрегатами «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», имеющими на вооружении крылатые ракеты «Калибр», тремя дивизионами береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», — сказал начальник Генштаба.

По его словам, за пять лет в Южном военном округе сформированы общевойсковая армия, две мотострелковые дивизии, ракетная бригада, бригада армейской авиации. В армию ВВС и ПВО поступило 226 новых и модернизированных боевых самолетов и вертолетов.

Он отметил, что за это время группировка Каспийской флотилии была усилена ракетным кораблем «Дагестан» и тремя малыми ракетными кораблями, оснащенных «Калибрами».

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