Полноценная группировка войск создана в Крыму
7 ноября.
7 ноября.
«В Крыму создана самодостаточная группировка войск (сил), включающая в себя
«Черноморский флот пополнился шестью подводными лодками, фрегатами «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», имеющими на вооружении крылатые ракеты «Калибр», тремя дивизионами береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», — сказал начальник Генштаба.
По его словам, за пять лет в Южном военном округе сформированы общевойсковая армия, две мотострелковые дивизии, ракетная бригада, бригада армейской авиации. В армию ВВС и ПВО поступило 226 новых и модернизированных боевых самолетов и вертолетов.
Он отметил, что за это время группировка Каспийской флотилии была усилена ракетным кораблем «Дагестан» и тремя малыми ракетными кораблями, оснащенных «Калибрами».