Зампреду «Правительства для граждан» объявлен выговор

— Поручаю в десятидневный срок дать конкретные предложения, чтобы этот случай больше не повторился. Я так понимаю, уволен специалист и руководитель отдела Алмалинского района. Ушёл с работы директор департамента ЦОН по городу Алматы. Я думаю, этого недостаточно. Поэтому поручаю объявить выговор заместителю председателя правления госкорпорации, которая курирует деятельность ЦОН, Балташевой, — сказал Абаев в ходе рабочего совещания по вопросам совершенствования работы ЦОНов.