Зампреду «Правительства для граждан» объявлен выговор
Асемгуль Балташева наказана за скандал с утечкой личных данных граждан из ЦОНов.
Асемгуль Балташева наказана за скандал с утечкой личных данных граждан из ЦОНов.
Об этом сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает BNews.kz.
Он также пригрозил выговором главе госкорпорации «Правительство для граждан» Аблайхану Оспанову, если подобная ситуация повторится.
— Поручаю в десятидневный срок дать конкретные предложения, чтобы этот случай больше не повторился. Я так понимаю, уволен специалист и руководитель отдела Алмалинского района. Ушёл с работы директор департамента ЦОН по городу Алматы. Я думаю, этого недостаточно. Поэтому поручаю объявить выговор заместителю председателя правления госкорпорации, которая курирует деятельность ЦОН, Балташевой, — сказал Абаев в ходе рабочего совещания по вопросам совершенствования работы ЦОНов.
Министр подчеркнул, что госкорпорация не должна потерять доверие граждан к центрам обслуживания населения.
Ранее жительница Алматы Анна Димитриевич сообщила, что сотрудник ЦОНа передал ее личные данные банку.