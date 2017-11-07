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14:44 (мск), источник: 365info.kz

Зампреду «Правительства для граждан» объявлен выговор

Асемгуль Балташева наказана за скандал с утечкой личных данных граждан из ЦОНов.

Источник: 365info.kz

Об этом сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает BNews.kz.

Он также пригрозил выговором главе госкорпорации «Правительство для граждан» Аблайхану Оспанову, если подобная ситуация повторится.

— Поручаю в десятидневный срок дать конкретные предложения, чтобы этот случай больше не повторился. Я так понимаю, уволен специалист и руководитель отдела Алмалинского района. Ушёл с работы директор департамента ЦОН по городу Алматы. Я думаю, этого недостаточно. Поэтому поручаю объявить выговор заместителю председателя правления госкорпорации, которая курирует деятельность ЦОН, Балташевой, — сказал Абаев в ходе рабочего совещания по вопросам совершенствования работы ЦОНов.

Министр подчеркнул, что госкорпорация не должна потерять доверие граждан к центрам обслуживания населения.

Ранее жительница Алматы Анна Димитриевич сообщила, что сотрудник ЦОНа передал ее личные данные банку.

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