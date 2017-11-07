Как Кадыров и Зюганов поругались из-за Ленина. И при чем здесь Собчак

Источник: РИА "Новости"

Выдвинувшаяся в президенты Ксения Собчак 24 октября заявила, что вторым делом после прихода к власти она уберет Ленина с Красной площади. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 1 ноября сказала, что когда-нибудь тело Ленина обязательно уберут — возможно, по итогам референдума. Наконец, на следующий день, сославшись на Матвиенко, выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить», — написал он.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил резко против захоронения Ленина и посоветовал Кадырову уважать традиции

«Всякая болтовня о том, чтобы перезахоронить Ленина, ничего под собой не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать в стране массовые беспорядки», — заявил Геннадий Зюганов журналистам 6 ноября. Он также рекомендовал «людям, которые живут на Кавказе» уважать традиции «отцов и дедов», решившим увековечить память лидера большевиков.

Кадыров посоветовал Зюганову извиниться

Глава Чечни со ссылкой на опросы заметил, что больше половины россиян согласны с необходимостью захоронить Ленина.

«И вот позицию большинства россиян, в том числе и части своего электората, лидер КПРФ называет “болтовней”, — написал Кадыров сразу после заявления Зюганова. — За все, что вы сказали, вероятно сгоряча и не подумав, вам стоило бы извиниться перед теми людьми, чье мнение вы назвали болтовней. И перед теми, чьи семьи пострадали в революцию и в последующий советский период». Он также предположил, что у Зюганова началось «старческое слабоумие».

Твиттер КПРФ ополчился на Кадырова, но потом передумал и переключился на либералов

Около шести вечера по Москве в твиттере КПРФ появилась запись, отсылающая к словам Кадырова: «В связи с участившимися провокациями следует отметить: атака на Ленина и Зюганова — признак либо слабоумия, либо работы против России».

Спустя пять часов в партии решили эту отсылку убрать и переключиться на либералов (то есть Ксению Собчак). Запись удалили, а вместо нее опубликовали твит: «Учащаются провокации либералов в отношении Ленина и Зюганова. Ряд экспертов считает, что это признак либо слабоумия, либо работы против России».