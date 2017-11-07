Бурков выигрывал политический баттл с Жириновским
Om1.ru стали известны подробности давнего конфликта политиков.
Om1.ru стали известны подробности давнего конфликта политиков.
На фоне заявлений омских
Причиной может стать застарелый конфликт, который произошел у первого лица региона и лидера
Так, в авторской передаче Владимира Соловьева на «России 1» в политическом баттле сошлись Владимир Жириновский и глава эсеров Сергей Миронов. На тот момент Бурков был «правой рукой» главного справедливоросса, и принял участие в дискуссии.
В ответ на то, что Жириновский назвал уральцев тупыми, выходец из Свердловской области Александр Бурков назвал главу
— Напрашивается вывод, что Жириновский — это
При этом ответ будущего омского губернатора вызвал волну поддержки в зрительном зале. В то время как сидевшая рядом с Бурковым актриса и еще один активист «Справедливой России» Елена Драпеко не скрывала своего восхищения находчивостью политика.
Вероятно, недавнее заявление Жириновского проверить на IQ новых глав регионов было камнем в огород Александра Буркова.