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15:01 (мск), источник: Om1.ru

Бурков выигрывал политический баттл с Жириновским

Om1.ru стали известны подробности давнего конфликта политиков.

На фоне заявлений омских либерал-демократов Om1.ru попытался выяснить причину, почему врио губернатора Александр Бурков еще не встретился с представителями ЛДПР.

Причиной может стать застарелый конфликт, который произошел у первого лица региона и лидера либерал-демократов Владимира Жириновского еще в 2012 году.

Так, в авторской передаче Владимира Соловьева на «России 1» в политическом баттле сошлись Владимир Жириновский и глава эсеров Сергей Миронов. На тот момент Бурков был «правой рукой» главного справедливоросса, и принял участие в дискуссии.

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В ответ на то, что Жириновский назвал уральцев тупыми, выходец из Свердловской области Александр Бурков назвал главу либерал-демократов «кремлевским шутом».

— Напрашивается вывод, что Жириновский — это человек-прикол, который играет роль кремлевского шута, — сказал Бурков.

При этом ответ будущего омского губернатора вызвал волну поддержки в зрительном зале. В то время как сидевшая рядом с Бурковым актриса и еще один активист «Справедливой России» Елена Драпеко не скрывала своего восхищения находчивостью политика.

Вероятно, недавнее заявление Жириновского проверить на IQ новых глав регионов было камнем в огород Александра Буркова.

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