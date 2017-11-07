Бурков выигрывал политический баттл с Жириновским

На фоне заявлений омских либерал-демократов Om1.ru попытался выяснить причину, почему врио губернатора Александр Бурков еще не встретился с представителями ЛДПР.

Причиной может стать застарелый конфликт, который произошел у первого лица региона и лидера либерал-демократов Владимира Жириновского еще в 2012 году.

Так, в авторской передаче Владимира Соловьева на «России 1» в политическом баттле сошлись Владимир Жириновский и глава эсеров Сергей Миронов. На тот момент Бурков был «правой рукой» главного справедливоросса, и принял участие в дискуссии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FESYD2Z7J5A?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В ответ на то, что Жириновский назвал уральцев тупыми, выходец из Свердловской области Александр Бурков назвал главу либерал-демократов «кремлевским шутом».

— Напрашивается вывод, что Жириновский — это человек-прикол, который играет роль кремлевского шута, — сказал Бурков.

При этом ответ будущего омского губернатора вызвал волну поддержки в зрительном зале. В то время как сидевшая рядом с Бурковым актриса и еще один активист «Справедливой России» Елена Драпеко не скрывала своего восхищения находчивостью политика.