Сенатор Ирина Гехт написала обращение главному полицейскому Южного Урала

Обращение к Андрею Сергееву сенатор разместила в своей страничку в «Фейсбуке». Ирина Гехт просит главного полицейского Челябинской области обратить внимание на проблему правоприменительной практики в области расследования уголовных дел о жестоком обращении с животными в регионе.

«Живодеры не только издеваются над животными, но еще и рассчитывают на мягкость наказания, выкладывают видеоролики в интернет. Каждое убийство животного должно тщательно расследоваться. Я прошу провести работу с личным составом о необходимости своевременного реагирования на сообщения граждан, публикации в СМИ и сети Интернет, связанные с причинением увечья или смерти домашним животным. Буду признательна за направление в мой адрес информации по принятым решениям», — пишет Ирина Гехт.