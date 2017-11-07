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15:52 (мск), источник: Uralpress.ru

Сенатор Ирина Гехт написала обращение главному полицейскому Южного Урала

Сенатор Ирина Гехт написала обращение главному полицейскому Южного Урала. Андрею Сергееву. Причина — участившиеся случаи в Челябинской области случаи жестокого обращения с животным.

Обращение к Андрею Сергееву сенатор разместила в своей страничку в «Фейсбуке». Ирина Гехт просит главного полицейского Челябинской области обратить внимание на проблему правоприменительной практики в области расследования уголовных дел о жестоком обращении с животными в регионе.

«Живодеры не только издеваются над животными, но еще и рассчитывают на мягкость наказания, выкладывают видеоролики в интернет. Каждое убийство животного должно тщательно расследоваться. Я прошу провести работу с личным составом о необходимости своевременного реагирования на сообщения граждан, публикации в СМИ и сети Интернет, связанные с причинением увечья или смерти домашним животным. Буду признательна за направление в мой адрес информации по принятым решениям», — пишет Ирина Гехт.

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Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в начале ноября в Чебаркуле живодеры сняли шкуру с шеи живой собаки и прокололи трахею. Снят скальп с животного практически полностью. Это уже не первый случай издевательства над животными именно в Чебаркульском районе. Несколько недель назад неизвестные повесили щенка немецкой овчарки на дереве.

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