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15:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Дмитрий Пучко назначен членом крайизбиркома

И.о. директора департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации губернатора Пермского края с правом решающего голоса.

Соответствующий указ губернатора был размещен на портале правовой информации. Согласно документу, кандидатура господина Пучко была предложена пермским отделением «Ассоциации юристов России».

На прошлой неделе крайизбирком покинул политтехнолог Алексей Чусовитин, назначенный предыдущим губернатором Виктором Басаргиным. Ранее источники «Ъ» называли Дмитрия Пучко наиболее вероятным приемником господина Чусовитина.

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