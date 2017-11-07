Дмитрий Пучко назначен членом крайизбиркома

Соответствующий указ губернатора был размещен на портале правовой информации. Согласно документу, кандидатура господина Пучко была предложена пермским отделением «Ассоциации юристов России».



На прошлой неделе крайизбирком покинул политтехнолог Алексей Чусовитин, назначенный предыдущим губернатором Виктором Басаргиным. Ранее источники «Ъ» называли Дмитрия Пучко наиболее вероятным приемником господина Чусовитина.