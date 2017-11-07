Фролов проверит КСУ из-за пропажи бюста Юрия Глебова

В бюджетном учреждении «Комбинат специальных услуг» по решению и.о. мэра Сергея Фролова будет проведена служебная проверка.

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«В ходе ее выявят степень ответственности должностных лиц учреждения за данное происшествие, а также по ее итогам планируется выработать предложения по совершенствованию работы КСУ для исключения подобных инцидентов в будущем. В настоящее время правоохранительными органами ведется розыск злоумышленников», — сообщает пресс-служба горадминистрации.

Как ранее сообщал «СуперОмск», о краже бюста Юрия Глебова стало известно сегодня, 7 ноября. О пропаже с могилы известного человека, похороненного на Старо-Северном кладбище Омска, сообщил один из посетителей кладбища, пришедший возложить цветы к памятнику.