Фролов проверит КСУ из-за пропажи бюста Юрия Глебова
Мэрия Омска отреагировала на сообщения городских СМИ о пропаже со
Мэрия Омска отреагировала на сообщения городских СМИ о пропаже со
В бюджетном учреждении «Комбинат специальных услуг» по решению и.о. мэра Сергея Фролова будет проведена служебная проверка.
«В ходе ее выявят степень ответственности должностных лиц учреждения за данное происшествие, а также по ее итогам планируется выработать предложения по совершенствованию работы КСУ для исключения подобных инцидентов в будущем. В настоящее время правоохранительными органами ведется розыск злоумышленников», — сообщает
Как ранее сообщал «СуперОмск», о краже бюста Юрия Глебова стало известно сегодня, 7 ноября. О пропаже с могилы известного человека, похороненного на