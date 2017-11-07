Генпрокуратура проверит соглашение Смольного о строительстве ЗСД

Источник: Аргументы и факты

Парламентарии Санкт-Петербурга сомневаются в законности государственно-частного партнерства при строительстве ЗСД, передает «Пятый канал».

Члены фракции «Справедливая Россия» в ЗакСе Санкт-Петербурга обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить соглашение о ЗСД. Оно было заключено между Смольным, ООО «Магистраль Северной столицы» и ОАО «Западный скоростной диаметр».

Ранее парламентарии получили документ на 200 страниц. Изучив его, они нашли признаки нарушения законодательства. А именно, у депутатов есть претензии к форме соглашения и компенсационным выплатам инвестору.

Народные избранники опасаются, что соглашение могло быть сопряжено со «злоупотреблениями служебным положением и полномочиями вопреки законным интересам общества и государства, но в интересах частных коммерческих организаций».