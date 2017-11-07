Генпрокуратура проверит соглашение Смольного о строительстве ЗСД
Депутаты ЗакСа
Депутаты ЗакСа
Парламентарии
Члены фракции «Справедливая Россия» в ЗакСе
Ранее парламентарии получили документ на 200 страниц. Изучив его, они нашли признаки нарушения законодательства. А именно, у депутатов есть претензии к форме соглашения и компенсационным выплатам инвестору.
Народные избранники опасаются, что соглашение могло быть сопряжено со «злоупотреблениями служебным положением и полномочиями вопреки законным интересам общества и государства, но в интересах частных коммерческих организаций».
Депутаты ЗакСа хотят, чтобы соглашение изучили специалисты Генпрокуратуры. И вынесли свой вердикт относительно их подозрений.