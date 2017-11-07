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16:14 (мск), источник: Новый Калининград

Юрий Чайка сменил глав прокуратур двух муниципалитетов Калининградской области

Генеральный прокурор России Юрий Чайка назначил нового прокурора Краснознаменского района. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Источник: Новый Калининград

Согласно приказу, им стала Мария Косолапова. В 1999 году она окончила Университет Российской академии образования по специальности «юриспруденция». Службу в органах прокуратуры региона Мария Косолапова начала в 2002 году в должности помощника прокурора Озерского района, с 2006 по 2012 год работала помощником прокурора Нестеровского района, с 2012 по 2015 — заместителем Гусевского городского прокурора, с 2015 по 2017 — Гусевским городским прокурором.

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