Назначен аким Шымкента
Аким
Аким
«Надеюсь, что на должности акима города Шымкент Нурлан Ермекович приложит все усилия, знания и опыт для дальнейшего развития экономики города, а также обратите особое внимание на ряд вопросов, отрицательно воздействующие на
Нурлан Ермекович Сауранбаев родился 20 мая 1967 года. В 1991 году окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова по специальности «экономист»; в 2002 — Центр обучения нефтяной промышленности
С 1991 по 1997 год — генеральный директор компании «Енбек».
С 1997 по 1998 год — исполнительный директор Конгресса предпринимателей Казахстана.
С 1998 по 2000 год — директор ДП «Пассажирские перевозки» республиканского государственного предприятия «Казахстан темир жолы».
С 2000 по 2002 год — первый
С 2002 по 2004 годы — директор департамента инжиниринговых и сервисных услуг АО «Национальная компания «КазМунайГаз».
С 2004 по 2007 годы — генеральный директор ТОО «ТенизСервис».
С 2007 по 2010 годы — управляющий директор по транспортировке нефти, управляющий директор по сервисным проектам АО «Национальная компания «КазМунайГаз».
С 2011 по 2014 годы —
С 2014 по 2016 годы — заместитель Министра обороны Республики Казахстан.
Прочие должности: Член Совета директоров АО «КазТрансОйл» (04.2008); Член Совета директоров АО «НК «КазМунайГаз» (11.2010−06.2011); Член Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» (09.2014−01.2015); Председатель Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» (01.2015).
Награды: Орден «Құрмет» (2007), Юбилейная медаль «20-лет независимости Республики Казахстан».