Назначен аким Шымкента

Источник: Kapital.kz

«Надеюсь, что на должности акима города Шымкент Нурлан Ермекович приложит все усилия, знания и опыт для дальнейшего развития экономики города, а также обратите особое внимание на ряд вопросов, отрицательно воздействующие на социально-экономическое развитие. Вместе с этим, поручаю обеспечить выполнение государственных программ, увеличить доходную часть бюджета города, привлечь инвесторов в целях развития малого и среднего бизнеса, и обеспечить занятость населения путем открытия новых рабочих мест, принять конкретные меры по развитию инфраструктуры населенных пунктов, присоединенных к городу», — сказал аким области Жансеит Туймебаев.

Нурлан Ермекович Сауранбаев родился 20 мая 1967 года. В 1991 году окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова по специальности «экономист»; в 2002 — Центр обучения нефтяной промышленности ЭНИ-Аджип Милан (Италия); в 2016 — Национальный университет обороны им. Первого Президента РК — Лидера нации, магистратуру по специальности «военное и государственное управление». Магистр нефтяного администрирования (2001−2002). Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Стратегическое планирование и программирование развития национальной экономики и ее инфраструктурного комплекса в условиях рыночной трансформации» (2004).

С 1991 по 1997 год — генеральный директор компании «Енбек».

С 1997 по 1998 год — исполнительный директор Конгресса предпринимателей Казахстана.

С 1998 по 2000 год — директор ДП «Пассажирские перевозки» республиканского государственного предприятия «Казахстан темир жолы».

С 2000 по 2002 год — первый вице-президент ОАО «АНПЗ».

С 2002 по 2004 годы — директор департамента инжиниринговых и сервисных услуг АО «Национальная компания «КазМунайГаз».

С 2004 по 2007 годы — генеральный директор ТОО «ТенизСервис».

С 2007 по 2010 годы — управляющий директор по транспортировке нефти, управляющий директор по сервисным проектам АО «Национальная компания «КазМунайГаз».

С 2011 по 2014 годы — вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

С 2014 по 2016 годы — заместитель Министра обороны Республики Казахстан.

Прочие должности: Член Совета директоров АО «КазТрансОйл» (04.2008); Член Совета директоров АО «НК «КазМунайГаз» (11.2010−06.2011); Член Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» (09.2014−01.2015); Председатель Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» (01.2015).