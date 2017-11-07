Глава Пермского края первым из губернаторов подписал Кодекс о защите данных в интернете

ПЕРМЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал Кодекс добросовестных практик в сети интернет, защищающий персональные данные в информационном пространстве. Церемония подписания состоялась по итогам встречи Решетникова с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым, сообщает во вторник пресс-служба Роскомнадзора.

«Для развивающего цифровую экономику Пермского края крайне важно внедрение добросовестных практик в сети Интернет. Крайне важно, чтобы законодательство в сфере защиты и обработки персональных данных развивалось, поскольку цифровая экономика без этого невозможна. Правильное законодательное регулирование этих вопросов способно не только защитить граждан, но и дать толчок к развитию. В расчете на это Пермский край и присоединяется к Кодексу», — сообщил после подписания Решетников.

По словам Жарова, Максим Решетников стал первым губернатором, подписавшим Кодекс. «Только усилиями всех ветвей власти, бизнес-сообщества, гражданского сообщества возможна защита интересов граждан и государства в информационном пространстве», — отметил глава Роскомнадзора.

Кодекс добросовестных практик в сети Интернет, разработанный Роскомнадзором, впервые был подписан осенью 2016 года в Москве на Международной конференции «Защита персональных данных». Тогда представители более 30 организаций и коммерческих компаний поставили подписи под документом, который требует от подписанта содействовать созданию безопасного информационного пространства и формированию культуры безопасного поведения в интернете.