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15:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Саудовская Аравия обвинила Иран в прямой военной агрессии

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман обвинил Иран в акте «прямой военной агрессии» из-за поставок ракет мятежникам в Йемене, сообщает BBC News.

Источник: Reuters

Об этом Салман заявил во время телефонного разговора с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.

Обвинения в адрес Тегерана прозвучали после того, как в субботу, 4 ноября, шиитские повстанцы-хуситы с территории Йемена запустили баллистическую ракету по международному аэропорту Эр-Рияда.

На перехват снаряда выпустили несколько противоракет MIM-104 Patriot, Йемен, в свою очередь, утверждает, что их ракета Burkan-1 (модернизированная советская Р-17 «Эльбрус» и северокорейская «Хвасон-6») достигла цели.

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В предоставлении повстанцам баллистической ракеты Саудовская Аравия обвинила Иран. Тегеран отрицает свою причастность к атаке. В тоже время, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что «агрессивные действия» и «региональные провокации» Саудовской Аравии угрожают Ближнему Востоку.

В Йемене на протяжении нескольких лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хоуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

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