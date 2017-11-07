Саудовская Аравия обвинила Иран в прямой военной агрессии

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Об этом Салман заявил во время телефонного разговора с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.

Обвинения в адрес Тегерана прозвучали после того, как в субботу, 4 ноября, шиитские повстанцы-хуситы с территории Йемена запустили баллистическую ракету по международному аэропорту Эр-Рияда.

На перехват снаряда выпустили несколько противоракет MIM-104 Patriot, Йемен, в свою очередь, утверждает, что их ракета Burkan-1 (модернизированная советская Р-17 «Эльбрус» и северокорейская «Хвасон-6») достигла цели.

В предоставлении повстанцам баллистической ракеты Саудовская Аравия обвинила Иран. Тегеран отрицает свою причастность к атаке. В тоже время, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что «агрессивные действия» и «региональные провокации» Саудовской Аравии угрожают Ближнему Востоку.