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16:28 (мск), источник: РИА Новости

Милонов предложит перезахоронить революционеров с Марсова поля в Петербурге

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов готовит обращение на имя губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и министра культуры РФ Владимира Мединского с предложением перенести могилы и останки революционеров, похороненных на Марсовом поле, сообщает пресс-служба депутата.

Источник: РИА Новости

«Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов готовит обращение на имя губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, а также в адрес министра Культуры РФ Владимира Мединского с предложением переноса могил и останков революционеров, похороненных на территории Марсова поля в северной столице», — говорится в сообщении.

«Со времен революции 1917 года это место в центре нашего города потеряло свой имперский статус, став своеобразным элитным кладбищем для революционеров и коммунистов. Новый строй нуждался в собственных сакральных пантеонах, и для этого была выбрана данная величественная площадь», — цитирует Милонова пресс-служба.

По его словам, появление этого кладбища было «актом дерзкого вызова прежнему укладу жизни страны», тогда как в настоящее время этот комплекс лишился своего идеологического наполнения, и мало кто из петербуржцев и, тем более, россиян вообще знают, что это за ансамбль и чему посвящен.

Милонов предлагает вернуть площади «первоначальное духовное наполнение» и проводить на ней армейские парады.

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