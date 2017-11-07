Милонов предложит перезахоронить революционеров с Марсова поля в Петербурге

Источник: РИА Новости

«Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов готовит обращение на имя губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, а также в адрес министра Культуры РФ Владимира Мединского с предложением переноса могил и останков революционеров, похороненных на территории Марсова поля в северной столице», — говорится в сообщении.

«Со времен революции 1917 года это место в центре нашего города потеряло свой имперский статус, став своеобразным элитным кладбищем для революционеров и коммунистов. Новый строй нуждался в собственных сакральных пантеонах, и для этого была выбрана данная величественная площадь», — цитирует Милонова пресс-служба.

По его словам, появление этого кладбища было «актом дерзкого вызова прежнему укладу жизни страны», тогда как в настоящее время этот комплекс лишился своего идеологического наполнения, и мало кто из петербуржцев и, тем более, россиян вообще знают, что это за ансамбль и чему посвящен.