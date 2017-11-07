Милонов предложит перезахоронить революционеров с Марсова поля в Петербурге
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов готовит обращение на имя губернатора
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов готовит обращение на имя губернатора
«Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов готовит обращение на имя губернатора
«Со времен революции 1917 года это место в центре нашего города потеряло свой имперский статус, став своеобразным элитным кладбищем для революционеров и коммунистов. Новый строй нуждался в собственных сакральных пантеонах, и для этого была выбрана данная величественная площадь», — цитирует Милонова
По его словам, появление этого кладбища было «актом дерзкого вызова прежнему укладу жизни страны», тогда как в настоящее время этот комплекс лишился своего идеологического наполнения, и мало кто из петербуржцев и, тем более, россиян вообще знают, что это за ансамбль и чему посвящен.
Милонов предлагает вернуть площади «первоначальное духовное наполнение» и проводить на ней армейские парады.