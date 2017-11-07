Репортеры «Райского досье» нашли у кубанского депутата офшорную фирму

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) получил 13,4 млн документов юридической фирмы Appleby, которая работает с фирмами на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских островах и других офшорных зонах.

Расследование назвали Paradise Papers («Райские досье»), в нем приняли участие 382 журналиста из 96 СМИ, представляющих 67 стран мира, среди которых The Guardian, New York Times и «Новая газета».

По данным расследования, депутат от партии «Единая Россия» Алексей Езубов как минимум до 2013 года руководил офшором холдинга Air Cloud Services Limited, зарегистрированном на Бермудах, конечным собственником которого значится мать олигарха Олега Дерипаски. Основной актив Air Cloud Services Limited — частный самолет бизнес-класса Gulfstream G550.

В 2013 году Езубов подписал от лица компании резолюцию об открытии филиала на острове Мэн для импорта самолета в Европу без уплаты налогов, передает «Новая газета».

Кроме того, Алексей и Галина Езубовы с 2006 года были совладельцами кипрского офшора Evity Group.

Законодательство РФ запрещает депутатам Госдумы заниматься предпринимательством, входить в руководство компаний, участвовать в заседаниях совета директоров, принимать управленческие решения и подписывать резолюции. За нарушение закона предусматривается лишение полномочий, передает РБК.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2016 года Алексей Езубов одержал победу на выборах в Госдуму от Тихорецкого избирательного округа. В 2007 и 2011 годах также избирался депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» по Краснодарскому краю.