Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
СМИ: в США зарегистрирован самолет самого богатого россиянина
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
РФ отреагировала на заливку цементом Вечного огня в Киеве
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
В центре Киева жестоко избили американского дипломата - СМИ
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Юлия Меньшова смутила поклонников странным нарядом
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Длинные ноги и тонкая талия: Топурия предстала в купальнике - СМИ
СМИ: Башаров впервые опроверг избиение экс-жены
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
17:31 (мск), источник: ЮГА.ру

Репортеры «Райского досье» нашли у кубанского депутата офшорную фирму

Депутат Государственной думы РФ от Краснодарского края Алексей Езубов оказался фигурантом «Архива райских островов» — документа о владельцах офшоров по всему миру.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) получил 13,4 млн документов юридической фирмы Appleby, которая работает с фирмами на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских островах и других офшорных зонах.

Расследование назвали Paradise Papers («Райские досье»), в нем приняли участие 382 журналиста из 96 СМИ, представляющих 67 стран мира, среди которых The Guardian, New York Times и «Новая газета».

По данным расследования, депутат от партии «Единая Россия» Алексей Езубов как минимум до 2013 года руководил офшором холдинга Air Cloud Services Limited, зарегистрированном на Бермудах, конечным собственником которого значится мать олигарха Олега Дерипаски. Основной актив Air Cloud Services Limited — частный самолет бизнес-класса Gulfstream G550.

В 2013 году Езубов подписал от лица компании резолюцию об открытии филиала на острове Мэн для импорта самолета в Европу без уплаты налогов, передает «Новая газета».

Кроме того, Алексей и Галина Езубовы с 2006 года были совладельцами кипрского офшора Evity Group.

Законодательство РФ запрещает депутатам Госдумы заниматься предпринимательством, входить в руководство компаний, участвовать в заседаниях совета директоров, принимать управленческие решения и подписывать резолюции. За нарушение закона предусматривается лишение полномочий, передает РБК.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2016 года Алексей Езубов одержал победу на выборах в Госдуму от Тихорецкого избирательного округа. В 2007 и 2011 годах также избирался депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» по Краснодарскому краю.

Езубов является родным братом матери российского магната Олега Дерипаски. В настоящее время входит в комитет Госдумы по аграрным вопросам.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
ЦБ допустил санацию новых крупных банков
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
В Брюсселе нашли способ навредить «Северному потоку-2»
Армен Джигарханян подал иск о разводе
Власти Ирака назвали незаконным контракт с «Роснефтью»
Саудовская Аравия обвинила Иран в прямой военной агрессии
Оленеводы выходного дня: что написано в трудовой книжке у ненцев
Спорт
0:7. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома На старте серии со сборными канадских юниорских лиг подопечные Валерия Брагина потерпели сокрушительное поражение от команды Запада
Авто
Внедорожный Kia Rio: он оказался чуть дороже «Весты Кросс» Kia объявила цены на свою долгожданную новинку — внедорожный хэтчбек Rio X-Line. Автомобиль будет стоить от 774 900 рублей
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь