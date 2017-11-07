Власти Ирака назвали незаконным контракт между «Роснефтью» и Курдистаном

«Любой контракт, заключенный не с федеральным правительством и министерством нефти, является незаконным», — заявил Джихад.

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«Нам неинтересен этот контракт, его детали, мы не знаем этих деталей и вообще ничего о нем не знаем», — заявил представитель ведомства. Джихад напомнил, что ответственным за ситуацию лицам грозят последствия за их действия.

В феврале 2017 года «Роснефть» и региональное Иракское Правительство Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Был заключен контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 год. В сентябре стороны провели переговоры о возможности участия компании в проекте по финансированию строительства газопровода в Курдистане. Ожидается, что отдельное соглашение будет подписано до конца года.