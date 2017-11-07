Додон: Молдова — привлекательная страна с красивыми обычаями и традициями, которые необходимо популяризировать

«Обсудили вопросы расширения сотрудничества между нашими странами в области туризма, устранения препятствий для лиц, желающих посетить наши страны, обмена информацией между туроператорами из Молдовы и России».
Встреча стала продолжением диалога, состоявшегося в рамках форума «Открой гостеприимную Молдову», который состоялся в Кишиневе в конце сентября под патронатом президента Республики Молдова.
Целью Форума было представить туристический потенциал нашей страны и привлечь иностранных туристов. В мероприятии приняли участие более 40 туристических компаний из регионов Российской Федерации, Белоруссии и Молдовы.
«Выразил уверенность в том, что эта встреча и Форум будут способствовать увеличению потока туристов из России и Белоруссии. Молдова — привлекательная страна с красивыми обычаями и традициями, которые необходимо популяризировать», — сообщил Игорь Додон.