Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил супругу Меланью в Японии
Поможет ли соцсеть найти нормального врача
В Амурской области разбился пассажирский самолет
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Трампа не пригласили на Парижский саммит
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
В центре Киева жестоко избили американского дипломата - СМИ
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Полина Гагарина продемонстрировала стойку на руках (фото)
Как нужно краситься женщинам после 40 лет
СМИ: Порошенко обратился к отведенным войскам из Донбасса
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
17:09 (мск), источник: Actualitati.md

Додон: Молдова — привлекательная страна с красивыми обычаями и традициями, которые необходимо популяризировать

Президент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу с руководителем Федерального агентства по туризму Российской Федерации Олегом Сафоновым.

Источник: Actualitati.md

«Обсудили вопросы расширения сотрудничества между нашими странами в области туризма, устранения препятствий для лиц, желающих посетить наши страны, обмена информацией между туроператорами из Молдовы и России».

Встреча стала продолжением диалога, состоявшегося в рамках форума «Открой гостеприимную Молдову», который состоялся в Кишиневе в конце сентября под патронатом президента Республики Молдова.

Целью Форума было представить туристический потенциал нашей страны и привлечь иностранных туристов. В мероприятии приняли участие более 40 туристических компаний из регионов Российской Федерации, Белоруссии и Молдовы.

«Выразил уверенность в том, что эта встреча и Форум будут способствовать увеличению потока туристов из России и Белоруссии. Молдова — привлекательная страна с красивыми обычаями и традициями, которые необходимо популяризировать», — сообщил Игорь Додон.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В России женщина продала своего двухнедельного ребенка за 100 тыс рублей
ЦБ допустил санацию новых крупных банков
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
В Брюсселе нашли способ навредить «Северному потоку-2»
Армен Джигарханян подал иск о разводе
Власти Ирака назвали незаконным контракт с «Роснефтью»
Саудовская Аравия обвинила Иран в прямой военной агрессии
Оленеводы выходного дня: что написано в трудовой книжке у ненцев
Спорт
0:7. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома На старте серии со сборными канадских юниорских лиг подопечные Валерия Брагина потерпели сокрушительное поражение от команды Запада
Авто
Внедорожный Kia Rio: он оказался чуть дороже «Весты Кросс» Kia объявила цены на свою долгожданную новинку — внедорожный хэтчбек Rio X-Line. Автомобиль будет стоить от 774 900 рублей
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь