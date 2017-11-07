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17:22 (мск), источник: ИА Татар-информ

Президент России назначил четырех судей в Татарстане

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин назначил четырех судей в Татарстане. Это следует из президентского указа, опубликованного на портале правовой информации.

Источник: Reuters

Согласно указу, заместителем Бугульминского городского суда РТ назначена Залия Бикмухаметова, судьей Азнакаевского горсуда — Ильнур Абдуллин, Чистопольского горсуда — Наталья Зотеева. Судьей Арбитражного суда РТ стала Лариса Хамидуллина.

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