Президент России назначил четырех судей в Татарстане
(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин назначил четырех судей в Татарстане. Это следует из президентского указа, опубликованного на портале правовой информации.
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(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин назначил четырех судей в Татарстане. Это следует из президентского указа, опубликованного на портале правовой информации.
Согласно указу, заместителем Бугульминского городского суда РТ назначена Залия Бикмухаметова, судьей Азнакаевского горсуда — Ильнур Абдуллин, Чистопольского горсуда — Наталья Зотеева. Судьей Арбитражного суда РТ стала Лариса Хамидуллина.