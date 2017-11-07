Глава Севастополя пригрозил Украине изоляцией

Источник: РИА "Новости"

Ранее власти Украины запретили въезд в страну мэру греческого муниципалитета Коринфии Александросу Пневматикосу за то, что он подписал соглашение о дружбе и сотрудничестве с Севастополем. Соглашение подписано в сентябре 2015 года и предполагает развитие торговых и туристических связей исторически связанных регионов. При этом Пневматикос заявил, что будет продолжать связи с Севастополем и уже запланировал новую поездку в регион.

«Факт любого давления на друзей может вызвать только отрицательную оценку. Вместе с тем практика показывает, что в современном мире ни одна страна не может существовать в рамках закрытых границ. Сегодня Украина захлопнула свои двери перед мэром греческого города, завтра — перед кем-либо еще, а что послезавтра — полная изоляция?» Овсянников

По его словам, Севастополь и вся Россия открыты для гостей и партнеров. «Убежден, что пройдет еще несколько лет, и жизнь покажет несостоятельность попыток какого-либо давления на друзей нашей страны и нашего города», — подчеркнул губернатор.

Он подчеркнул, что выбор своего будущего Севастополем и Крымом в 2014 году был свободен. «Столь же свободно и люди зарубежных стран сделают выбор в пользу своей возможности посещения Крымского полуострова, своего партнерства с нашим регионом и Россией в целом», — сказал глава города.