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18:14 (мск), источник: Sputnik.by

Президент Красного Креста впервые посещает Беларусь

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер 7—9 ноября совершает визит в Минск, в ходе которого будут подписаны ряд документов, сообщили в Министерстве иностранных дел республики.

Источник: Sputnik.by

Это будет первый рабочий визит президента МККК в белорусскую столицу.

«В ходе визита запланированы встречи Маурера с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, представителями органов государственного управления, академического сообщества», — сообщили Sputnik во вторник в МИД.

Также в Министерстве иностранных дел пройдет церемония подписания меморандума о взаимопонимании между МИД и Белорусским обществом Красного Креста.

Кроме того, во время визита в Минск глава МККК примет участие в открытии шестого регионального семинара Международного Комитета Красного Креста по имплементации международного гуманитарного права.

МККК является одной из старейших международных гуманитарных организаций, которая была зарегистрирована в 1863 году. Единственной его целью является предоставление защиты и помощи жертвам вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия. Работа общества Красного Креста на территории современной Беларуси началась в конце XIX века. В 1872 году было создано минское местное управление, вскоре открылись управления в Витебске. Могилеве и Полоцке.

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