Президент Красного Креста впервые посещает Беларусь

Источник: Sputnik.by

Это будет первый рабочий визит президента МККК в белорусскую столицу.

«В ходе визита запланированы встречи Маурера с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, представителями органов государственного управления, академического сообщества», — сообщили Sputnik во вторник в МИД.

Также в Министерстве иностранных дел пройдет церемония подписания меморандума о взаимопонимании между МИД и Белорусским обществом Красного Креста.

Кроме того, во время визита в Минск глава МККК примет участие в открытии шестого регионального семинара Международного Комитета Красного Креста по имплементации международного гуманитарного права.