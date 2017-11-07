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17:59 (мск), источник: РИА Новости

Кондратьев: важно не повторить трагические события Октябрьской революции

КРАСНОДАР, 7 ноя, РИА Новости. Важно не допустить повторения трагических событий Октябрьской революции 1917 года, развитие Кубани возможно только эволюционным путем, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Во вторник, 7 ноября, отмечается 100-летие Октябрьской революции.

«Октябрьская революция, безусловно, одно из важнейших событий XX века. Это одна из трагических страниц истории. Сегодня звучат разные оценки того, что произошло сто лет назад. Но что нам важно понять — почему народ стал воевать друг с другом, брат с братом, что лежало в основе этой ненависти. В 1917 году инициаторам удалось поднять народ, заставить их отказаться от веры и истории. И мы дорого за это заплатили — десятками лет лагерей и репрессий», — рассказал РИА Новости Кондратьев.

Губернатор добавил, что для Кубани это еще и «период расказачивания», когда образ жизни самих казаков «буквально истребляли на корню».

«Сегодня наша задача не допустить повторения тех трагических событий, когда брат пошел против брата. И красные и белые — все жили тут. Историю нельзя обнулить и тем более нельзя забывать, даже самые трагические ее моменты. Поэтому сейчас, когда наше общество стабильно, спокойно, Кубань — снова сытая, процветающая земля, где в согласии живут сотни национальностей, нам ни в коем случае нельзя забывать цену этому миру», — подчеркнул глава региона.

Кубани нужна эволюция, а не революция, уверен Кондратьев.

«Развитие региона, его потенциала станет возможно только эволюционным путем», — подчеркнул он.

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