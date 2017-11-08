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10:40 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация установит «Правила пользования качелями» после восстановления объекта на пл. Киселева

Нижегородская администрация установит «Правила пользования качелями» после восстановления объекта на пл. Киселева. Об этом сообщили в администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода 7 ноября 2017 года.

Источник: Reuters

Согласно информации, 4 ноября 2017 года трое подростков 12−13 лет забрались на качели ногами и прыгали на них до обрыва цепей, поддерживающих качели. В результате произошел слом деревянного бруса, на котором крепились качели, так как они не рассчитаны на такие нагрузки, а предназначены для спокойного отдыха.

Восстановление качелей будет выполнено силами подрядной организации в ближайшее время. Также в непосредственной близости к конструкции будет установлена информация «Правила пользования качелями». Объект заменять не планируется. Разработкой дизайн-проекта и изготовлением качелей занималось ООО «Нижавтодорстрой».

Напомним, глава города Елизавета Солонченко пообещала, что объект будет восстановлен к 9 ноября.

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