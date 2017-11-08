Нижегородская администрация установит «Правила пользования качелями» после восстановления объекта на пл. Киселева

Согласно информации, 4 ноября 2017 года трое подростков 12−13 лет забрались на качели ногами и прыгали на них до обрыва цепей, поддерживающих качели. В результате произошел слом деревянного бруса, на котором крепились качели, так как они не рассчитаны на такие нагрузки, а предназначены для спокойного отдыха.