УФАС начало рассмотрение дело в отношении администрации Нижнего Новгорода по признакам нарушения закона о конкуренции

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как следует из материалов дела, в 2016 году в УФАС Нижегородской области поступило обращение ИП Ермилова относительно неправомерных действий администрации Нижнего Новгорода, МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» и МП «КРУН» в сфере похоронного дела.

В частности, в 2016 году муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Комбинат ритуальных услуг населению» обратилось в комиссию по инвестиционной политике и земельным отношениям Нижнего Новгорода с просьбой предоставить возможность благоустройства асфальтными дорожками и металлическими оградами кварталы семейных захоронений №№ 8,11,13, а также квартала ветеранов № 1, расположенных на муниципальном кладбище «Нижегородское» в Кстовском районе.

В дальнейшем предприятие предоставляло возможность погребения на таких благоустроенных центральных аллеях кладбища за отдельную плату. Что, по мнению заявителя, является незаконным, так как земли общественных кладбищ не могут относиться к землям коммерческого использования, иначе это нивелирует государственные гарантии о бесплатном предоставлении места для погребения каждому гражданину.

Согласно иску, администрация Нижнего Новгорода неправомерно предоставила МП «КРУН» возможность благоустройства и право дальнейшего взимания платы за погребения на территории кварталов семейных захоронений и квартала № 1 ветеранов.

В частности, администрации Нижнего Новгорода закрепила за «КРУН» право размещения на пять лет (без предоставления земельных участков и установления сервитутов) элементов благоустройства на территории семейных захоронений. В дальнейшем между администрацией города Нижнего Новгорода и «КРУН» были заключены договоры о размещении на территории кладбища объектов: твердое покрытие из асфальтобетона и металлические ограды.

Как отметил заместитель руководителя Нижегородского УФАС России Сергей Смирнов, комментируя разбираемое дело, по факту администрация передала участки кладбища на хранение МП «КРУН», и единственный документ, на основании которого состоялась передача земли — это договоры о размещении элементов благоустройства.

«Для дальнейшего рассмотрения дела администрации необходимо ответить на ряд вопросов: в частности: являются ли те объекты, которые там сейчас находятся, действительно элементами благоустройства в соответствии с федеральным законодательством или нет. Имеются ли аналогичные договоры администрации с иными субъектами на этом же самом рынке? Другими словами надо понять, является ли контракт с “КРУН” эксклюзивным или же это обычная практика. На эти вопросы ответы пока не получены. Суть работы чиновника в том, чтобы следовать четкому регламенту, и в области проведении проверок исполнения договоров тоже. Я не могу сказать, что оно должно быть четко регламентировано, но описание процедуры должно быть. Сегодня же мы услышали, что регламента нет и проверки не проводились, хотя жалоба была подана в 2016 году Это не является отягчающим фактором, но мы его обязательно проверим. Позиция администрации на данный момент такова: они не в курсе, что было выполнено по факту договора», — отметил Смирнов.

В свою очередь, представитель администрации города юрист комитета по управлению городским имуществом Роман Иванов, комментируя дело, отметил, что в действиях администрации нет нарушений.

«Заключая договор, мы опирались на существующие нормы закона. Вопрос в том, что в действительности там фактически размещается. Я же говорю о том, что является предметом договора с точки зрения юрисдикции, и в этой области администрация не совершила противоправных действий, а вот что именно было реализовано по факту субъектом после заключения договора, необходимо проверять. Контроль за исполнением обычно осуществляется по специальному поручению», — подвел итог юрист.