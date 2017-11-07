Саакашвили выдали документ о легальности пребывания на Украине
КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Лишенный украинского гражданства
КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Лишенный украинского гражданства
«Сегодня
После отставки с поста губернатора Одесской области Михаил Саакашвили на время покинул Украину и был практически сразу лишен украинского гражданства, которое ему в свое время предоставил лично президент Петр Порошенко.
Не имея возможности вернуться на законных основаниях, Саакашвили в начале сентября при поддержке соратников смог нелегально прорваться на Украину и был обвинен в незаконном пересечении границы. Сразу же после этого он подал заявление в миграционную службу на получение статуса гражданина, который нуждается в дополнительной защите, то есть попросил политического убежища.
Однако Государственная миграционная служба Украины отказала ему в этом, а генпрокурор Юрий Луценко заявил, что теперь нет