Бывший кандидат в депутаты Госдумы от Прикамья планирует участвовать в президентских выборах
Председатель движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец заявила о желании участвовать в президентских выборах.
Председатель движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец заявила о желании участвовать в президентских выборах.
Она планирует принять участие в праймериз форума непарламентских партий «Третья сила» от Народной партии России.
Ранее госпожа Волынец баллотировалась от Пермского края в Госдуму по одномандатному округу № 59 (Чусовской) от партии «Справедливая Россия». По итогам выборов, Ирина Волынец проиграла кандидату от «Единой России» Алексею Бурнашову и безрезультатно пыталась оспорить результаты голосования в суде.
«Баллотироваться от “Справедливой России” было бы интересно. Но у партии уже есть руководитель, который неизменно представляет партию, в том числе на президентских выборах», — объяснила свой выбор Ирина Волынец на
Праймериз непарламентских партий будут проходить в 10 крупных городах России (включая Пермь) с 20 по 30 ноября. Предполагается, что в центре города будет установлен «куб», где можно оставить голос в поддержку того или иного кандидата. Также, будет запущено