Бывший кандидат в депутаты Госдумы от Прикамья планирует участвовать в президентских выборах

Ранее госпожа Волынец баллотировалась от Пермского края в Госдуму по одномандатному округу № 59 (Чусовской) от партии «Справедливая Россия». По итогам выборов, Ирина Волынец проиграла кандидату от «Единой России» Алексею Бурнашову и безрезультатно пыталась оспорить результаты голосования в суде.



«Баллотироваться от “Справедливой России” было бы интересно. Но у партии уже есть руководитель, который неизменно представляет партию, в том числе на президентских выборах», — объяснила свой выбор Ирина Волынец на пресс-конференции «Третьей силы» в Перми.



Праймериз непарламентских партий будут проходить в 10 крупных городах России (включая Пермь) с 20 по 30 ноября. Предполагается, что в центре города будет установлен «куб», где можно оставить голос в поддержку того или иного кандидата. Также, будет запущено интернет-голосование. Кроме Ирины Волынец в праймериз намерены поучаствовать политтехнолог Андрей Богданов (Демократическая партия России), директор института политической социологии Вячеслав Смирнов (партия Союз горожан), руководитель Партии социальных реформ Станислав Полищук и другие представители «малых партий».