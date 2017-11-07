Джонсон обвинил Россию в «слепой поддержке» режима Асада в Сирии
ЛОНДОН, 7 ноя — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в очередной раз обвинил Россию в «слепой поддержке» режима сирийского президента Башара Асада.
ЛОНДОН, 7 ноя — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в очередной раз обвинил Россию в «слепой поддержке» режима сирийского президента Башара Асада.
«Я рад тому, как Америка и Россия поддерживают тесную связь относительно будущего Сирии, и мы должны подчеркивать, что вместо того, чтобы слепо поддерживать кровавый режим даже после того, как следователи ООН признали его силы виновными в использовании зарина, Россия должна присоединиться к международному сообществу и поддержать урегулирование путем переговоров», — сказал Джонсон, выступая во вторник в парламентском комитете по международным отношениям.
Несколько дней назад совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в
Как сообщило постпредство США после презентации доклада, «СМР пришел к заключению, что режим (президента Сирии Башара) Асада использовал отравляющий газ зарин в отношении более 100 мирных жителей в
Сирия официально отвергла результаты доклада. МИД России подверг доклад критике, отметив, что представит более обстоятельный анализ на следующей неделе.
Россия с осени 2015 года по запросу сирийских властей наносит удары по позициям террористов в Сирии. Коалиция во главе с США действует в Сирии без разрешения сирийских властей.