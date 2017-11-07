Уэльский министр покончил с собой после обвинений в домогательствах

Источник: AFP 2017

Экс-министра правительства Уэльса и члена лейбористской партии Карла Сарджента обнаружили мертвым через несколько дней после того, как несколько женщин выступили с обвинениями в его адрес.

49-летний Сарджент был найден мертвым у себя дома на набережной Конны во Флинтшире, Великобритания. «Около 11:30 во вторник, 7 ноября, полиция северного Уэльса заявила о том, что в доме по адресу: набережная Конны, было найдено тело мужчины. Личность мужчины была установлена — им оказался местный политик Карл Сарджент. Его ближайшие родственники были проинформированы о случившемся, полиция оказывает семье поддержку», — сообщил местному изданию WalesOnline инспектор Марк Пирс.

Полиция Северного Уэльса подтвердила, что занимается расследованием инцидента. При этом правоохранители подчеркнули, что не рассматривают смерть Сарджента как подозрительную.

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За несколько дней до этого, 3 ноября, Сарджент был отстранен от должности в Уэльском правительстве и лишен членства в Лейбористской партии. Это произошло после того как первый министр Уэльса Карвин Джонс узнал о ряде обвинений, касающихся поведения политика. В понедельник Джонс заявил, что до него дошла информация об инцидентах между Сарджентом и несколькими женщинами, после чего он «не видел другого выхода», кроме как передать эти сведения партии.

Сам министр отверг обвинения в сексуальных домогательствах и потребовал провести независимое расследование. Он также пообещал «очистить свое имя».

Вскоре после того, как полицейские обнаружили Сарджента мертвым, семья политика выступила с заявлением. «Карл был любимым мужем, отцом и другом. Он был не просто частью нашей семьи, он был клеем, который скреплял нас всех вместе. Нашу потерю не описать словами, и мы знаем, что наше горе разделят с нами все, кто знал и любил его», — говорится в заявлении родственников.

3 ноября из-за «серьезных обвинений» был лишен членства в Консервативной партии Великобритании депутат Чарли Элфике.

При этом сам политик рассказал, что узнал об этой новости из СМИ. «Я не в курсе этих предполагаемых обвинений и отрицаю любые противоправные действия», — написал он в твиттере.

Элфике входил в парламент Великобритании с 2010 года. Телеканал SkyNews отмечает, что отстранение Элфике произошло в то время, как британский парламент и кабмин захлестнула волна обвинений в адрес чиновников в сексуальных домогательствах.

Незадолго до отстранения Элфике и Сарджента о своем уходе с поста министра обороны Великобритании заявил Майкл Фэллон — в случае с ним речь, опять же, идет о «неподобающем поведении» в прошлом.

Первой об отставке Фэллона сообщила редактор отдела политики «Би-би-си» Лора Кюнссберг в своем твиттере. «Майкл Фэллон подал в отставку с поста министра обороны, признав, что его поведение в прошлом, возможно, не оправдало надежд», — написала она.

Позднее журналистка Джулия Хартли-Брюер заявила, что 15 лет назад некий мужчина на ужине во время конференции Консервативной партии неоднократно пытался потрогать ее за колено, в результате чего ей пришлось пригрозить ударить его по лицу — как оказалось, тем мужчиной был именно Фэллон.

Громкие секс-скандалы уже более месяца бушуют и в Голливуде. 5 октября в домогательствах был обвинен кинопродюсер и основатель студии Miramax Харви Вайнштейн. О его недостойном поведении мир узнал из интервью актрисы Эшли Джадд газете The New York Times.

После выхода материала с аналогичными обвинениями в адрес голливудского продюсера выступило более сорока женщин, причем несколько из них говорили не просто о приставаниях, а об изнасиловании. В отношении Вайнштейна было заведено уголовное дело, а 3 ноября нью-йорксая полиция сообщила о подтверждении некоторых обвинений и подготовке ареста продюсера.