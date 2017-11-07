Уэльский министр покончил с собой после обвинений в домогательствах

49-летний Сарджент был найден мертвым у себя дома на набережной Конны во Флинтшире, Великобритания. «Около 11:30 во вторник, 7 ноября, полиция северного Уэльса заявила о том, что в доме по адресу: набережная Конны, было найдено тело мужчины. Личность мужчины была установлена — им оказался местный политик Карл Сарджент. Его ближайшие родственники были проинформированы о случившемся, полиция оказывает семье поддержку», — сообщил местному изданию WalesOnline инспектор Марк Пирс.
За несколько дней до этого, 3 ноября, Сарджент был отстранен от должности в Уэльском правительстве и лишен членства в Лейбористской партии. Это произошло после того как первый министр Уэльса Карвин Джонс узнал о ряде обвинений, касающихся поведения политика. В понедельник Джонс заявил, что до него дошла информация об инцидентах между Сарджентом и несколькими женщинами, после чего он «не видел другого выхода», кроме как передать эти сведения партии.
Сам министр отверг обвинения в сексуальных домогательствах и потребовал провести независимое расследование. Он также пообещал «очистить свое имя».
Вскоре после того, как полицейские обнаружили Сарджента мертвым, семья политика выступила с заявлением. «Карл был любимым мужем, отцом и другом. Он был не просто частью нашей семьи, он был клеем, который скреплял нас всех вместе. Нашу потерю не описать словами, и мы знаем, что наше горе разделят с нами все, кто знал и любил его», — говорится в заявлении родственников.
При этом сам политик рассказал, что узнал об этой новости из СМИ. «Я не в курсе этих предполагаемых обвинений и отрицаю любые противоправные действия», — написал он в твиттере.
Элфике входил в парламент Великобритании с 2010 года. Телеканал SkyNews отмечает, что отстранение Элфике произошло в то время, как британский парламент и кабмин захлестнула волна обвинений в адрес чиновников в сексуальных домогательствах.
Первой об отставке Фэллона сообщила редактор отдела политики «Би-би-си» Лора Кюнссберг в своем твиттере. «Майкл Фэллон подал в отставку с поста министра обороны, признав, что его поведение в прошлом, возможно, не оправдало надежд», — написала она.
Позднее журналистка Джулия
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