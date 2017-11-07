СМИ сообщили о гибели саудовского принца в перестрелке с полицией

Инцидент, предположительно, произошел 5 ноября.

Официального подтверждения гибели 44-летнего принца не поступало.

Член саудовской королевской семьи оказал сопротивление при аресте в рамках антикоррупционной кампании в королевстве, утверждает издание. При этом газета ссылается на сообщение в соцсетях бывшего спецпредставителя ФБР Али Суфана.

Косвенное подтверждение инцидента Daily Mail видит в более ранних публикациях о связи принца Абдула Азиза с компанией Saudi Oger Ltd. Фирма принадлежала бывшему премьер-министру Ливана Сааду аль-Харири, который покинул свой пост несколько дней назад.