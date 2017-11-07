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20:41 (мск), источник: Известия

СМИ сообщили о гибели саудовского принца в перестрелке с полицией

Саудовский принц Абдул Азиз бин Фахд убит при перестрелке с полицией, сообщила британская газета Daily Mail.

Инцидент, предположительно, произошел 5 ноября.

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Официального подтверждения гибели 44-летнего принца не поступало.

Член саудовской королевской семьи оказал сопротивление при аресте в рамках антикоррупционной кампании в королевстве, утверждает издание. При этом газета ссылается на сообщение в соцсетях бывшего спецпредставителя ФБР Али Суфана.

Косвенное подтверждение инцидента Daily Mail видит в более ранних публикациях о связи принца Абдула Азиза с компанией Saudi Oger Ltd. Фирма принадлежала бывшему премьер-министру Ливана Сааду аль-Харири, который покинул свой пост несколько дней назад.

4 ноября король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил о запуске масштабной антикоррупционной кампании, призванной полностью покончить со злоупотреблениями во властных структурах. Высший комитет по борьбе с коррупцией потребовал задержать 11 принцев из правящей семьи и несколько десятков министров по обвинению в финансовых махинациях и злоупотреблении властью.

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