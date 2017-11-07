Переполох в Саудовской Аравии: что задумал принц Мухаммед?

Источник: AP 2017

Строго говоря, арестованы они по указанию Комитета по борьбе с коррупцией в Саудовской Аравии — всего через несколько часов после того, как он начал работу. По данным государственного информагентства Саудовской Аравии, у комитета есть право выдавать ордеры на арест, а также запрещать выезд из страны.

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Возглавил комитет Мухаммед бин Салман, назначенный наследником престола менее полугода назад, но, по мнению многих обозревателей, самый влиятельный человек в королевстве.

Королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу аль Сауду скоро 83 года, он перенес инсульт, сложную операцию на позвоночнике, а некоторые наблюдатели и вовсе подозревают у него болезнь Альцгеймера и деменцию.

Так или иначе, Салман сделал то, чего в свое время ожидали от его брата и предшественника на саудовском троне, покойного короля Абдаллы — назначил наследником не человека своего поколения, а молодого парня.

Молодой реформатор

Мухаммед бин Салман попал в политику в 2009 году, став специальным советником своего отца, тогда еще наследного принца Салмана. После кончины короля Абдаллы в 2015 году Мухаммед стал министром обороны (на тот момент — самым молодым в мире) и генеральным секретарем королевского суда.

Имя принца вновь попало в мировые СМИ годом позже, когда им, в качестве главы Совета по экономике и развитию, была представлена программа «Видение: 2030».

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План реформ предусматривает приватизацию энергетического сектора, здравоохранения и образования, части военной промышленности, неиспользованных государственных земель.

Предполагается акционирование основы саудовской экономики — крупнейшей нефтедобывающей компании ARAMCO и глубокое развитие других отраслей экономики, не связанных с нефтедобычей: обрабатывающая и горнодобывающая промышленность, банки, туризм.

По оценкам самого принца, к 2020 году поступления в бюджет от не связанных с нефтью отраслей могли бы составить до 100 миллиардов долларов.

На том же заседании кабинета, где Мухаммед бин Салман представил «Видение: 2030», он говорил и о начале «национального поворота», «преобразовании благословенной родины» и искоренении «бюрократии и коррупции».

По прошествии полутора лет принц возглавил антикоррупционный комитет.

Большая чистка

Еще в минувшую субботу король Салман без объяснения причин отстранил от должности главу Национальной гвардии принца Мутаиба бин Абдуллу и командующего ВМФ адмирала Абдуллу бин Султана. На следующий день последовали аресты «коррупционеров».

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Официальных данных о том, кто задержан и в чем их обвиняют, нет. Однако по данным саудовского телеканала «Аль-Арабия», Комитет по борьбе с коррупцией объявил о возобновлении расследований о наводнении в Джидде в 2009 году и вспышке ближневосточного респираторного синдрома Mers — в 2012 году.

Другие источники сообщают о некоторых задержанных. Как утверждается, среди них — бывший министр финансов и член совета директоров компании ARAMCO Ибрагима аль Ассафа и принц Турки бин Абдалла. Наибольшее возбуждение аналитиков, однако, вызвал арест принца Аль Валида бин Талала — одного из богатейших людей мира и главы Kingdom Holding, одной из крупнейших и наиболее важных саудовских инвестиционных компаний.

Принадлежащая принцу компания инвестировала в Twitter, Apple, банковскую группу Citigroup и сеть отелей Four Seasons. Бин Талал известен тем, что начал нанимать на работу женщин (сейчас они составляют две трети сотрудников). Правда, известен он и экстравагантными и очень дорогими привычками — но если Forbes прав, оценивая состояние принца в 17 миллиардов долларов, то он вполне может себе их позволить.

Клановые дела

Редактор Арабской службы Би-би-си Эдгар Джеллад отмечает, что большинство задержанных членов королевской семьи, о которых нам известно, объединяет принадлежность к ветви покойного короля Абдаллы.

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Точно это не известно — аналитикам приходится довольствоваться утечками из неназванных источников. Однако, если это так, это означает новый виток клановой борьбы.

Еще при короле Абдалле сложилась внутриклановая «демократия», существовал негласный «центральный комитет», представлявший различные фракции в королевской семье. Абдалла считал необходимым убедить большинство в этом комитете в необходимости того или иного решения, и был готов идти на компромиссы для достижения согласия между членами этого «саудовского Политбюро».

«Сейчас это подходит к концу. Совершенно ясно, что речь идет о попытке создания режима личной власти, — утверждает арабист Андрей Остальский. — Он явно готовится к моменту, когда станет королем».

Принц Мухаммед бин Наиф, неформальный глава «абдаллитов», до лета этого года был первым в списке наследников престола. Однако 21 июня наследным принцем стал Мухаммед бин Салман. Бин Наиф также лишился поста министра внутренних дел.

Все эти задержания и перестановки позволяют с определенной уверенностью говорить о том, что в саудовском руководстве грядут серьезные перемены.

Вопрос в том, насколько успешными они окажутся.

Обещания и достижения

Мухаммед бин Салман популярен среди молодых людей. Он основал фонд своего имени для помощи нуждающейся молодежи.

Принц недавно сообщил репортерам, что 70% населения Саудовской Аравии моложе 30 лет, и эти люди хотят «жизни, в которой наша религия — синоним толерантности». Мухаммед пообещал в ближайшее время извести под корень остатки религиозного экстремизма.

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«Мы возвращаемся к тому, чем были раньше — страна умеренного ислама, открытая для всех религий, традиций и людей со всего мира», — сказал он на встрече с инвесторами в конце октября.

В качестве главы Государственного инвестиционного фонда Мухаммед бин Салман в конце октября официально объявил о запуске проекта NEOM (англ.) — своего рода «глобальной деревни» в миниатюре, площадью более 25 тысяч квадратных километров, где будут жить и работать тысячи специалистов в самых разных областях.

Саудовское королевство и иностранные инвесторы собираются вложить в проект полтриллиона долларов, что лишь немногим меньше ВВП королевства в 2016 году.

Однако принц Мухаммед известен еще и тем, что при его непосредственном участии Саудовская Аравия ввязалась в войну в Йемене, конца которой не видно. Будучи фактически вторым лицом в королевстве, принц не сумел сколотить достаточно мощную коалицию для свержения сирийского президента Башара Асада. Резкое обострение отношений с Катаром весной этого года тоже произошло при его непосредственном участии.

Грандиозный проект с частичной приватизацией ARAMCO тоже пока буксует. Принц Мухаммед предполагает, что компания будет оценена в 2 триллиона долларов, хотя биржевые аналитики склоняются к диапазону от триллиона до полутора.

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Точно мы до сих пор не знаем, потому что первичное размещение все время откладывается по самым разным причинам. Конечно, лично наследного принца в этом никто не обвиняет, однако дальнейшие задержки или возможный отказ от приватизации грозят немалыми репутационными потерями.

Сторонники и противники

Восшествия Мухаммеда бин Салмана на саудовский трон в стране, похоже, ждут. В сентябре слухи о том, что это случится 23 сентября, в День объединения королевства, стремительно распространились по арабским социальным сетям.

Андрей Остальский указывает, что, строго говоря, точных данных о поддержке Мухаммеда бин Салмана, кроме его собственных слов и некоторых косвенных признаков, у нас нет. Социологические опросы в стране не проводятся, и оценить масштабы популярности наследного принца сложно.

По оценкам Internetlivestats.com, более 20 миллионов жителей королевства пользуются интернетом (примерно треть 28-миллионного населения Саудовской Аравии — это временные рабочие). Пользователей Twitter — около двух с половиной миллионов, и даже если все они, как один, с замиранием сердца ждут восшествия Мухаммеда бин Салмана на престол, говорить о всенародной поддержке все равно не приходится.

С другой стороны, саудовское общество консервативно. Большая часть населения к резким переменам не готова. Даже некоторые осторожные реформы короля Салмана, например, предоставление женщинам права водить машину, вызвали недовольство и протесты.

«Мухаммед бин Салман преподносит себя как дерзкого реформатора, это его платформа, на которой он надеется завоевать популярность, в первую очередь, у молодежи, — говорит Андрей Остальский. — Но его молодость, неопытность, скоропалительность проявляются во всем».

А это уже наверняка не понравится консервативно настроенным элитам королевства. Предыдущий наследный принц, Мухаммед бин Наиф, старше бин Салмана на 25 лет, считается создателем правительственной программы по борьбе с мятежниками и весьма успешным (и менее коррумпированным) министром внутренних дел. В армии и службах безопасности многие воспринимают 32-летнего бин Салмана как безответственного выскочку, а его высказывания о превращении Саудовской Аравии в королевство умеренного ислама далеко не по нраву ваххабитскому духовенству.

Аналитики полагают, что именно это недовольство консерваторов и побудило наследного принца нанести превентивный удар и устранить с политической сцены целый ряд потенциально опасных противников. Однако праздновать победу еще явно преждевременно.

Возможен ли дворцовый переворот?

В истории Саудовского королевства уже были путчи, и Андрей Остальский считает, что принцу Мухаммеду всерьез стоит этого опасаться.

«Я бы лично предсказал, что это наиболее вероятное развитие событий, — говорит он. — Теперь все зависит от того, насколько “арабский Сталин” Мухаммед бин Салман владеет аппаратной интригой, насколько он может стравливать одни фракции с другими».

По мнению аналитиков, сценарий, при котором принца смещают армейские или религиозные круги, все еще весьма вероятен. Внезапный удар дал Мухаммеду бин Салману тактическое преимущество, однако исход битвы за власть в королевстве отнюдь не предрешен.

Михаил Смотряев.

Русская служба Би-би-си.