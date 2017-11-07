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21:53 (мск), источник: РБК

Правительство определило размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне

Чечня, Крым и Севастополь в 2018 году, как и в этом, вновь получат «именные» дотации на балансировку бюджетов, следует из поправок правительства ко второму чтению бюджета. Этим регионам будет выделено 46 млрд руб.

Источник: Reuters

Чечня, Крым и Севастополь, у которых поступления из федерального бюджета выше их собственных доходов, получат отдельные дотации на сбалансированность своих бюджетов в 2018 году. Ко второму чтению проекта федерального бюджета в Госдуме правительство предложило распределить в пользу трех регионов 45,7 млрд руб. отдельными, «именными», статьями расходов.

Республике Крым планируется выделить 23,2 млрд руб., городу Севастополю — 5,4 млрд руб. Чеченская республика получит 17,1 млрд руб.

Речь идет о дотациях, чтобы обеспечить сбалансированность регионального бюджета (есть и другие виды дотаций). Другим регионам «именные» дотации на сбалансированность не предусмотрены, следует из правительственных поправок ко второму чтению.

Эти дотации Чечне, Крыму и Севастополю уже прописывались отдельными строками в бюджете 2017 года. По данным Федерального казначейства на 1 сентября, дотации на сбалансированность Чечне в этом году планируются на уровне 17,2 млрд руб., Крыму — 18,2 млрд руб., а Севастополю — 5,7 млрд руб.

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Таким образом, дотация на балансировку бюджета Чечни в 2018 году незначительно сократится, а Крыма — вырастет на 24%.

Другие дотации

Основной вид федеральных дотаций регионам — это дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, которые рассчитываются для всех субъектов. По дотациям на выравнивание Чечня и Крым тоже входят в число лидеров: в 2018 году они получат 27,1 млрд и 17,7 млрд руб. соответственно, писал РБК.

Кроме того, правительство в 2018 году распределит между 74 регионами 100,4 млрд руб. дотаций на повышение зарплат бюджетников согласно майским указам президента, а также на иные цели, следует из поправок (Чечня, Крым и Севастополь получат в рамках этого распределения около 1,7 млрд руб.). Причем, как уточнил 3 ноября министр финансов Антон Силуанов, 2 млрд руб., остальные 49 млрд руб. — на закрытие дефицитов «модельных бюджетов», посчитанных по новой методике. Министр назвал эти 100 млрд руб. «дотациями на сбалансированность» бюджетов регионов. Но правительство никак не объясняет, почему понадобились отдельные дотации на сбалансированность Чечне, Крыму и Севастополю.

Чечня готовится к экономии

Чечня уже приготовилась к сокращению помощи от Москвы. В основных направлениях бюджетной политики на следующую трехлетку правительство республики указывает на «сохраняющиеся риски неисполнения бюджетных назначений по доходам и источникам финансирования дефицита республиканского бюджета». Региональные власти в условиях снижения поступлений от федерального центра планируют ввести режим «жесткой» экономии, внедрить принцип адресности при оказании социальной поддержки, повысить качество госуправления, усилить финансовый контроль.

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Чтобы мобилизовать дополнительные доходы, Чечня хочет, например, проанализировать численность бюджетников и качество оказываемых ими услуг, а также найти незадействованное имущество (что планируется делать с ним дальше, в документе не уточняется). Нужно усовершенствовать «отдельные процедуры» исполнения бюджета, пересмотреть состав и сроки «отдельных мероприятий» в госпрограммах и «обеспечить интеграцию бюджетного и закупочного процесса с максимальной автоматизацией контрольных процедур, а также развитие информационного пространства в целях повышения прозрачности и подотчетности закупочной деятельности».

Отдельно власти Чечни отмечают необходимость забирать в бюджет остатки средств на счетах получателей финансирования от региона (то есть от бюджетных, автономных и казенных учреждений). Это позволит сократить потребность в кредитах и расходы на погашение долгов, говорится в документе. Чечня также собирается упорядочить налоговые льготы и преференции и укрепить налоговую дисциплину. Неэффективные льготы планируется отменить, а ставки по отдельным видам региональных и местных налогов повысить (это поможет консолидированному бюджету). Власти также усилят «претензионно-исковую» работу с неплательщиками.

Крым сверстал проект трехлетнего бюджета без дефицита, писал РБК, с увеличением доли федеральных трансфертов в общих доходах до 79% к 2020 году.

Новый бюджет: дефицита на 3 года не избежать
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29 сентября© Ньюстюб
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